Una joven y bella policía en actividad, que ha combatido ‘ en primera línea’ a la pandemia del Covid-19 , podría ser la nueva Miss Perú 2023. No es la primera vez que la piurana Larizza Fiorella Farfán Sedamano (26) llama la atención de las cámaras. Ella también es modelo y sabe de reinados, pues ganó la corona Miss Sudamérica Perú en el 2017.

En el certamen 2023 representará a Piura y competirá con más de 20 candidatas. Larizza señala que ‘llevará la banda del Miss Perú Piura 2022 con mucha pasión y disciplina.

“ He ganado, pero no una corona, he ganado experiencias, amistades y sobre todo que ahora puedo utilizar esta plataforma para seguir trabajando en la salud mental, empoderar a la mujer y el ser fuente de inspiración para otras personas. Seguiré trabajando desde mi labor como policía y psicóloga”, afirmó.

Larizza Farfán: Orgullosa policía, psicóloga y miss

Larizza también destacó: “Asumo el desafío de combatir la delincuencia y brindar protección a la población, y también el de poder desarrollarme como agente de cambio en la salud mental de las personas”.

En su Facebook comparte frases y pensamientos de motivació n como: ‘Que tus sueños, sean más grandes qué tus miedos’. ‘Todos florecemos de forma diferente y está bien. No te compares’.

Además, hace unos días Larizza Farfán también hizo un llamado al respeto y la empatía. “Sí, soy Policía, pero antes de ello, soy persona, una mujer que tiene sueños y metas. No podemos seguir con los prejuicios y etiquetas. Por supuesto que se puede realizar varias actividades, estudiar, trabajar y ser miss, solo que requiere sacrificio, amanecidas, privarte de ir a reuniones. El éxito depende de cada uno. (…) No te limites por nada, sigue tus sueños”, posteó.

“La salud mental es mi objetivo”, dice candidata a Miss Perú, Larizza Farfán

La joven miembro de la Policía Nacional del Perú también estudia psicólogía y da talleres de autoestima, habilidades sociales y anti bullying, depresión, ansiedad, suicidio y violencia familiar.

“Priorizar la salud mental es lo más importante para generar cambios en la sociedad. Lograr que las personas tengan un propósito de vida y estabilidad emocional es mi objetivo”, dijo Larizza, candidata del Miss Perú 2023.

Sepa que:

Tiene más de 31 mil seguidores en Instagram.

The New York Times en español publicó en el 2018 el artículo ‘En Perú, el camino a la igualdad de género pasa por la policía’, e incluyó a Larizza Farfán, Miss Sudamérica Perú 2017.

