El caso del ‘Monstruo de Chiclayo’ ha remecido al Perú entero. Juan Antonio Enríquez García se ganó el repudio de los peruanos luego de secuestrar, abusar sexualmente y golpear a una niña de tan solo tres añitos. Todo ocurrió el pasado martes y su captura finalmente pudo darse el miércoles.

Cientos de personas se volcaron a las calles en todas partes del país para exigir la pena de muerte para el abusador de menores, aunque la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, advirtió que no podría aplicársele la pena capital porque el Perú está sujeto al Pacto de San José, que vela por la vida de las personas.

En este escenario, ¿Cuál es la pena que le espera a este criminal confeso por el secuestro y abuso sexual de una pequeñita de tres años en Chiclayo? El abogado Frank Acevedo usó su cuenta de TikTok para aclarar el tema.

“El artículo 173 del Código Penal sanciona con cadena perpetua el delito de violación cuando la víctima es menor de 14 años”, indicó el especialista en redes sociales.

PRISIÓN PREVENTIVA VS. SENTENCIA CONDENATORIA

El abogado también aclaró que los nueve meses de prisión preventiva que le dictaminaron al ‘Monstruo de Chiclayo’ no tienen nada que ver con su sentencia, luego de enterarse que apedrearon la casa de la jueza que tomó la decisión.

“La prisión preventiva es una medida provisional que aplican los jueces para que una persona investigada por un delito esté en la cárcel por cierto tiempo, mientras se realizan actos de investigación, lo que se pretende es que el investigado no se sustraiga de la investigación, es decir, no se fugue, no obstaculice la acción de la justicia, en cambio, la sentencia condenatoria cuando es firme y consentida, es culpable, y en este caso, el sujeto que abusó de la niña de tres años le espera una condena de cadena perpetua”, acotó.

