El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó a la población que actualmente existe el horario familiar, también conocido como “horario de protección al menor”, donde los canales de TV o radio deberán evitar emitir contenidos inapropiados. Sin embargo, qué pasa si un usuario considera que algún medio de comunicación no cumple con esto, te lo contamos.

El horario familiar es una franja horaria que busca proteger a los niños y adolescentes de contenidos inapropiados en la radio y la televisión de señal abierta. Según el artículo 40 de la Ley de Radio y Televisión, durante la 6 a. m. y las 10 p. m., la programación debe evitar los contenidos violentos, obscenos u otros que puedan afectar los valores inherentes de los niños, adolescentes y la familia.

Asimismo, los programas que se difundan fuera del horario familiar deberán mostrar una advertencia previa, escrita y verbal. El código de ética del MTC demanda el cumplimiento de las franjas horarias: “Apto para todos” (durante el horario familiar), “Apto para mayores de 14″ y “Apto solo para adultos”.

En ese sentido, el MTC, a través del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv), órgano autónomo y consultivo adscrito al MTC, que no es una entidad reguladora ni sancionadora, busca propiciar buenas prácticas en la radio y televisión peruana.

¿Puedo quejarme por contenidos inadecuados?

Sí, el MTC indicó que cualquier usuario puede quejarse cuando considere que un programa de radio o televisión incumple el horario familiar.

Esto podrá ser mediante una queja al medio de comunicación (o asociación de medios, según corresponda) por vía escrita, telefónica o web. Si el medio no responde en un máximo de 35 días hábiles, puede presentar una denuncia ante el MTC.

¿Cómo hacerlo?

Deberás ingresar a https://www.concortv.gob.pe/ y entrar a la opción de “queja por programa de TV o radio”. Luego tendrás que identificar si el medio pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) o si es independiente.

Posteriormente se tendrá que identificar el medio, la escena o imagen específica de la queja, y descargar un formulario (completarlo). Completado esto, el documento debe ser enviado a los correos: ktupia@ontier.net y/o contacto@snrtv.org.pe.

Radio y TV

Medidas a tomar en cuenta

La queja debe sustentarse en el incumplimiento de las normas legales y éticas por parte de los titulares de radio y TV. Para poder conocer cuáles son estas obligaciones legales puedes hacer clic aquí. Para conocer las normas éticas que ha asumido cada medio, debes revisar su código de ética.

Si se agotó la vía previa ante el medio de radio y TV, puedes presentar una denuncia ante la Dirección de Fiscalización de Cumplimiento de Títulos Habilitantes de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adjuntando los documentos que sustenten tu denuncia.

La queja se presenta dentro de los 45 días calendarios de producido el incumplimiento, contados a partir de la fecha de emisión del programa o contenido que motivó la queja.

No es necesario adjuntar pruebas, como videos o audios del programa. Estas son de responsabilidad del titular del servicio de radiodifusión.

El titular de radiodifusión está obligado de entregar un número de registro de queja a fin que se pueda hacer el seguimiento de la misma.

Por el incumplimiento del horario familiar o del código de ética, el titular de radio o televisión podría recibir una multa de hasta 30 UIT’s.

Video tutorial

Cabe precisar que la presentación y el trámite de las quejas son gratuitas, además, los titulares de los medios de comunicación están obligados a brindar un número de registro para que el ciudadano pueda hacer seguimiento de su caso.

Si el usuario no recibe respuesta del medio o no está contento con la resolución, puede denunciarlo ante el MTC, entidad que será responsable de investigar el caso e imponer posibles multas de hasta 30 UIT (S/ 138 000). También puede proceder con la denuncia si el medio no cumple con las medidas prometidas.

VIDEO RECOMENDADO

Si no sabes donde te toca votar en las Elecciones Municipales 2022, entonces presta atención a este video.