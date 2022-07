Una joven denunció haber sido secuestrada y víctima de asalto cuando se dirigía de San Juan de Miraflores a Comas. Ella abordó un vehículo sin saber que era un falso taxi colectivo.

“Me han secuestrado casi dos horas. Me tenían con la cabeza abajo, los ojos cerrados, no me dejaban ver a los lados. Me estuvieron amenazando hasta que les tuve que decir mi clave porque en un momento me decían que atrás había una camioneta, yo no logré verla: ‘Te mandamos a la parte de atrás, ahí vas a ver que te va a pasar’”, contó en declaraciones a América Noticias.

De acuerdo al matinal, tanto el chofer como los pasajeros del taxi actuaron en complicidad, dos de ellos estaban armados. Además, mientras el vehículo rondaba por las calles del cono sur de Lima los sujetos hicieron retiros en cajeros, transfirieron dinero y hasta solicitaron adelantos de sueldo, apoderándose así de más de 8 mil soles.

Mujer denuncia que fue asaltada en un falso taxi colectivo

“Me comenzaron a retirar el dinero que tenía guardado en mi tarjeta BCP y BBVA. Hasta ese momento yo había estado mandando mi ubicación a mi enamorado, quien se dio cuenta y comenzó a bloquear mis otras tarjetas”, señaló la agraviada.

Tras dos largas horas de estar cautiva, la mujer fue abandonada ilesa en la Panamericana Sur. “Me dijeron que estos delincuentes estaban trabajando junto con la Policía y que si yo hacía algo se iban a enterar, que si hacía una denuncia se iban a enterar. Que iban a atacar mi casa, a mi hija”.

Pese a las amenazas, la joven denunció los hechos ante la Policía, sin embargo, denuncia que las autoridades no le brindan el apoyo suficiente.

“Ayer les he pasado las ubicaciones por donde ha estado pasando el vehículo porque puede haber cámaras. Me han mandado con un oficio para irme a Repsol a yo pedir las cámaras del cajero porque ellos no quieren ir”, aseveró.

Además, detalló que tiene identificada a una presunta cómplice de los delincuentes, pues entre los movimientos bancarios que realizaron los hampones, hicieron una transferencia a la cuenta de una mujer.

“Supuestamente había una casa sospechosa, porque fuimos a dos casas donde ella puede haber estado viviendo, y ellos (la Policía) quieren que yo vaya, le tome una foto a la casa y verifique si vive allí. Ellos mismos no se quieren acercar al punto”, puntualizó.

