Marilú de Gonzales Posada esquiva las entrevistas como esquiva los elogios. Hoy ha hecho una excepción con este diario. El motivo lo amerita y casi la obliga. La comunidad terapéutica ‘Mundo Libre’, que rescata niños y niñas de las calles desde hace 36 años, cerraría este 31 de mayo por falta de fondos. Más de 40 menores de edad –salvados de la violencia, de las drogas y de la prostitución- regresarían a ese lugar que no se merecen. La fundadora y presidenta de esta institución reflexiona con la angustia de una madre en apuros: ‘A los niños en abandono hay que darles dignidad, hay que darles una oportunidad’. Y por eso esta entrevista también es un llamado urgente a la solidaridad, a la unión y al desprendimiento.

¿‘Mundo Libre’ cómo ayuda a los niños rescatados de la calle?

Cuando los niños llegan se les hace exámenes de salud, psicológico y psiquiátrico. Se les brinda alimentación, un techo y una cama donde dormir. Los matriculamos automáticamente en el colegio, tenemos primaria y secundaria con valor oficial. Después tenemos 11 talleres (manualidades, computación, carpintería, cerámica, música, hostelería, velas, bisutería, corte y confección, tejido, deporte).

Los tenemos ocupados constantemente y les hacemos acupuntura. Yo hago acupuntura localizada para alcohol, droga y estrés. A la par de la terapia psicológica, la acupuntura los tiene más tranquilos. No permitimos que haya tiempo de ocio. Cada uno es un mundo entero.

¿Y en 36 años a cuántos niños han rescatado?

Más de 4,080 niños. De todos los que han terminado nuestro programa, el 80% ha transformado su vida. Tengo abogados, trabajadores sociales, diseñadores gráficos, técnicos en cómputo, tengo un montón de chicos que están bien, que tienen familias y las cuidan.

¿Cuál es el problema que hoy atraviesan?

Durante 18 años (1991–2009) nuestro programa fue financiado por los Estados Unidos; sin embargo, debido a la caída de la Bolsa de Valores, se suspendió dicha ayuda hasta la fecha. Nuestra institución tiene dos puntos de venta, en el aeropuerto Jorge Chávez y en el Jockey Plaza, los que se encuentran cerrados por la cuarentena. Asimismo, desde el pasado mes de marzo nuestro benefactor nos informó que cancelaba definitivamente su apoyo por la crisis económica provocada por el coronavirus.

¿Esto qué generaría?

Si no conseguimos fondos, el 31 de mayo ‘Mundo Libre’ se cierra. El mes de marzo sobrevivimos porque había un dinerito que nos brindó el ducado de Luxemburgo, y se tuvo que utilizar para los sueldos del personal. Contamos con 34 profesionales. Yo trabajo gratis. Yo tengo que pagarles el sueldo porque de eso viven. El mes de abril ya iba a cerrar y se me hizo un milagro...

Disculpe, ¿cuando dice ‘cerrar’ a qué se refiere?

Cuando hablo de cerrar, me refiero a llevar en el bus de ‘Mundo Libre’ a todos los niños al Ministerio de la Mujer, porque según la Constitución es obligación del Estado velar por los que están en total abandono, y nadie está en mayor abandono que un niño que tuvo que huir de su casa por violencia y vive de la basura o se prostituye por 3 soles para comer un menú. No hay nadie más abandonado que un niño que se droga para olvidarse que está en una jungla. Son sombras en el pavimento y no seres humanos que tienen los mismos derechos que tú y que yo.

¿Cuál fue el milagro de abril?

Sí, te decía… yo pienso que ‘Mundo Libre’ podría llamarse ‘El Milagro’. En abril no tenía cómo mantener el instituto y estaba a punto de cerrar, cuando se lo comenté al padre Omar Sánchez y a monseñor Carlos García. Ellos hicieron una donación de más de 35 mil soles.

¿Con ese dinero se costea el sueldo del personal?

Claro, tenemos trabajadoras sociales, tutoras, psicólogas, enfermeras.

¿Actualmente no tiene presupuesto para pagarles a los profesionales?

El 31 de mayo se cierra ‘Mundo Libre’ si no tengo a nadie que apoye con un presupuesto de emergencia.

¿Por qué le puso ‘Mundo Libre’?

Muy fácil. A una persona que vive encadenada a sus vicios y adicción, ¿qué es lo que le deseas? Que sea libre, que busque la esperanza más allá de la droga, que tenga un mundo, y que su mundo sea libre de las adicciones, en alegría y felicidad. Lo que más se nota en un niño que estuvo en la calle y ahora en ‘Mundo Libre’ es que tiene una hermosísima sonrisa en la cara.

Hay una frase cliché, muy usada, que dice ‘madre no es la que alumbra, sino la que cuida, protege y cría’. ¿Usted se siente madre de esos niños?

A mí no me gusta hablar bien de mí, pero creo que soy una privilegiada de ver que no hay alegría más grande que el dar, y dar a quien no tuvo nada, quien fue tratado como parte de la basura de la calle, y darle respeto, dignidad, cariño. Si un niño de la calle no es rescatado a tiempo, se vuelve un agresor social, pero no por malo, sino porque la vida o la sociedad no le dio la oportunidad.

Una persona no nace mala…

No. Pero la vida te va curtiendo y te hace bueno, generoso, o vicioso, malo, codicioso.

A veces uno cree que no puede dar nada, pero siempre podemos ayudar…

Hay más bondad en la gente humilde que en la gente más rica del país. Nosotros somos pasajeros y nos toca bajarnos en cualquier sitio el día que Dios diga. La vida no es eterna. La vida es un soplo. Cómo aferrarnos a cosas cuando la vida es un soplo. Qué nos espera después, con todo lo que pudiste hacer y no lo hiciste.

¿Cuál es el mayor consejo que les da a sus hijos?

Que miren a los demás como si fueran ellos mismos. Que traten a todos, desde el más humilde hasta el más importante, de la misma forma, porque todos somos iguales.

¿Qué les diría a esas personas que tienen los recursos económicos necesarios para poder ayudar a ‘Mundo Libre’?

Recordaría lo que dijo Jesús: ‘Quien acoge al más pequeño de los míos, no me acoge a mí, sino al que me envió, al Padre’.

