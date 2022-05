El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló este jueves que el Ejecutivo aún no toma una decisión respecto a la ley aprobada ayer por el Pleno del Congreso, la misma que recompone el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y que, de acuerdo a diversos especialistas, la debilita en perjuicio de la calidad de la educación superior en el país.

“No les podría decir eso [si se promulgará o no] porque no he estudiado la ley, no lo he visto, no lo he leído, tengo que leer la ley para ver si hacemos alguna observación o la promulgamos y publicamos, si es que no hay observaciones”, señaló Torres en declaraciones a la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

Al ser consultado sobre cuál es la posición del Ejecutivo respecto al contenido de la norma, Torres respondió: “[La posición del Ejecutivo] es de fortalecer la Sunedu para que se mejore el nivel de la educación, claro que no es perfecta la Sunedu ahora, hay universidades que han pasado por el tamiz de la Sunedu, pero que no tienen ninguna calidad en la formación profesional, eso hay”.

De acuerdo a lo aprobado ayer en el Pleno, se incorpora a representantes de universidades públicas y privadas al consejo directivo de la Sunedu. El proyecto fue presentado en noviembre pasado por Esdras Medina (Renovación Popular), quien durante el debate argumentó que la norma iba a permitir recuperar “una verdadera autonomía”.

El resultado de la votación fue 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones.

Este jueves la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, rechazó la aprobación de la ley que recompone el consejo directivo de la Sunedu y adelantó que buscarán plantear una acción de inconstitucionalidad contra dicha norma.

Mientras que el congresista Carlos Anderson (no agrupado), que también votó en contra del proyecto de ley, consideró que de ser promulgada la norma por el Ejecutivo, “vamos a tener al regulado como parte del ente regulador”.

