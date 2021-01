Apurímac: Exalcalde prófugo y sentenciado reaparece antes de entregarse a la justicia | VIDEO

El prófugo exalcalde de Andahuaylas, Abel Gutiérrez Buezo, volvió a dar la cara para pronunciarse en un video e indicar que se entregará a la justicia, en Apurímac. Como se recuerda, en agosto del 2019 fue condenado a seis años de prisión efectiva por el delito contra la administración pública, peculado doloso, apropiación ilícita y otros.

Dicha medida fue dispuesta por la Corte Superior de Justicia de Apurímac, cuando Gutiérrez Buezo era director de Transportes en el Gobierno Regional de Apurímac.

Tras esto, la autoridad apurimeña huyó de la justicia y fue intensamente buscado en cercos policiales que montó la Policía Nacional en Andahuaylas y toda la región.

Sin embargo, hoy martes 5 de enero del 2021, casi un año y medio después de su sentencia, el exalcalde se pronunció a través de un video difundido en las redes sociales, señalando que se entregará a la justicia en las próximas horas.

“He tomado la decisión de entregarme a la justicia, durante este año de ausencia he entendido cómo han conspirado política y económicamente para que mis derechos sean vulnerados, por eso regresaré para decirles que no les he defraudado”, señaló.

Abel Gutiérrez cumplirá su condena en el penal de Andahuaylas y deberá pagar 57 mil 022 soles por concepto de reparación civil y 300 días de multa equivalente al pago de 4248 soles a favor del Estado.

Alcalde prófugo emite vídeo antes de entregarse a la justicia en Apurímac

