Apurímac: Policías enseñan matemáticas a escolares en comunidad donde no llega el internet

Tras notar las dificultades que existen en la alejada comunidad de Chullcuisa, provincia de Andahuaylas (Apurímac), donde escolares no pueden acceder a las clases virtuales por falta de internet, unos policías de la comisaría de San Jerónimo montaron una campaña para enseñar matemáticas y llevar ayuda a estos menores.

Los uniformados citaron que esta iniciativa se replicará en otros lugares que no cuenten con acceso a Internet, pues este es el principal problema a solucionar por el bien de los estudiantes.

“Acá no contamos con Internet y tenemos pocos celulares inteligentes, los niños no pueden estar trepando a los cerros a fin de captar señal para hacer sus clases, pedimos más apoyo del Gobierno, y que nos haga llegar tecnología para que nuestros estudiantes no se perjudiquen”, señaló un poblador.

Al final de la clase los niños quedaron agradecidos e incluso recibieron alimentos, mascarillas y útiles escolares.

Esta acción se hizo viral en redes sociales y varios usuarios felicitaron a los agentes. “Esa es la Policía que queremos, demostrando civismo", "palmas para estos servidores públicos”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Apurímac: PNP dicta clases de matemáticas en alejada comunidad donde no llega el internet

DATO

- Anteriormente se conoció un caso en la comunidad de Hualayoq del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, donde menores arriesgaban su vidas cuando trepaban desfiladeros y colinas para captar señal y continuar con sus clases por internet.

VIDEO RECOMENDADO

Despiden a mujer futbolista jugando ‘cabecitas’ con su ataúd en Cusco