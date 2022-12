A pocas horas de navidad, este sábado 24 de noviembre, tres menores de edad fueron capturados luego de robar un celular. En horas de la madrugada, los llevaron a la Comisaría de Alto Selva Alegre en Arequipa .

TE VA A INTERESAR | Viralizan canastas navideñas que entregaron bancos: ¿Qué productos contienen?

La víctima, identificado como Jean Pérez, de 20 años, relató que este hecho ocurrió cuando estaba caminando cerca de las 2:40 a.m. en una calle del distrito.

Inmediatamente después del ilícito, Pérez acudió a la comisaría mencionada. Allí, realizó la denuncia del hurto y lo llevaron en un patrullero para buscar a los ladrones.

En la intersección de la avenida Obrera con Calle Victoria, se encontró a los menores identificados como C. H. S. (16), J. M. V. (16) y C. C. K. (15). Los tres jóvenes serían parte de la banda criminal ‘Los Wachiturros’.

¿Cuánto tiempo es la pena por robar celulares en Perú?

En el caso de un robo de celular, esto es considerado formas agravadas de hurto, según el artículo 195 del Código Penal. “La pena privativa de liberta no será menor de cuatro ni mayor de diez años y de sesenta a ciento ochenta días-multa”, desarrolla.

En el caso de estos jóvenes, debido a que son menores de edad, se les trasladó a la Primera Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar.