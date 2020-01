Un padre de familia denunció un presunto caso de negligencia en el hospital Honorio Delgado de la región Arequipa, que ocasionó el fallecimiento de su hija recién nacida, tras una cesárea practicada a su conviviente.

El confeccionista José Luis Sumina Cañari (33) soñaba con cargar en brazos a su hija, a quien iba a bautizar con el nombre de Kemsi Fabiana. Según el denunciante, la mañana del lunes 27 de enero, su conviviente Geraldine Yancapallo Choque (26) se internó en el nosocomio regional con 40 semanas de gestación con la observación de que su parto debía ser por cesárea por tener problemas para dilatar como en su primer embarazo.

“En el hospital evaluaron a mi pareja y nos dijeron que aún podía esperar y así nos tuvieron hasta la mañana del miércoles cuando mi pareja comenzó a tener dolores” dijo José Luis Sumina.

Tras una ecografía hecha a la gestante a las 9:15 de la mañana, los médicos la ingresaron a sala de partos recién al mediodía y tras la intervención, el personal del hospital le dijo al padre que todo había salido bien, pero nada estaba más alejado de la realidad.

Horas después se enteró que su hija se encontraba sin vida. De inmediato denunció el hecho a la policía de Arequipa.

“La enfermera me dijo que con la ecografía de la mañana ya sabían que mi hija estaba muerta en el vientre de mi pareja y no nos dijeron nada. A mi conviviente debieron intervenirla antes y no lo hicieron. mi hija entró viva en el vientre de su madre y ahora me la voy a llevar muerta del hospital muerta”, denunció.

El caso ya se encuentra en manos de las autoridades correspondientes.