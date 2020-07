La Contraloría General de República advirtió que la obra de ampliación y mejoramiento de los servicios del hospital Goyeneche de Arequipa para atender a pacientes COVID-19, no cumpliría con las especificaciones del expediente técnico y otros 6 errores que ponen en riesgo su culminación.

El órgano de control evidenció que la ejecución de la obra, en el extremo de instalaciones sanitarias y eléctricas, carece de respaldo profesional de los ingenieros que la empresa contratista presentó en el expediente, haciendo que la operatividad pueda afectarse, según informe de control N°6266-2020, realizado entre el 29 de mayo al 19 de junio.

Asimismo, se detectó que la empresa encargada de la supervisión de la construcción aún no tiene un contrato. Respecto a las partidas ejecutadas incluidas en la valoración, elaborada por la supervisión, no cuentan con las pruebas de control requeridas en la normativa, que no garantizan los requisitos de calidad en la obra. Incluso, el supervisor omitió contar con seguro complementario para los trabajadores quienes estarían en riesgo.

Por su parte, el director del nosocomio, Christian Nova Palomino, quien dijo la contratista remitió, la semana pasada, las absoluciones a la entidad fiscalizadora.

El galeno indicó que la empresa solicitó 13 días de ampliación para culminar los trabajos; sin embargo, en un primer momento solo se contempló 11, por lo que la Contraloría remitió al hospital un nuevo informe de control.

