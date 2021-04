El consumo indebido de fármacos y el envenenamiento por picaduras o mordeduras de insectos son las principales causas de intoxicación entre los peruanos, advirtió el toxicólogo Moisés Torres, médico del área de Emergencia de la Clínica San Pablo.

En el caso del consumo de medicamentos, la principal causa de los cuadros de intoxicación se da por la automedicación y la falta de supervisión en niños y ancianos, que terminan consumiendo medicamentos que no son para ellos o en dosis incorrectas.

“Por ese motivo, las personas no deben incurrir en la automedicación. Además, debe haber una estricta vigilancia por parte de los padres de sus hijos, así como de las personas ancianas. No hay que tomar productos que no sean avalados, productos herbarios y sin estudios”, recomendó el especialista.

Indicó que evitar ello contribuirá a la reducción de casos de intoxicación, así como los niveles de mortalidad, que son particularmente más fuertes en niños y en ancianos.

La tasa de mortalidad por intoxicación de fármacos es de 30% en personas con comorbilidades (hipertensión, diabetes, infarto previo, etc.) y de 15% en personas sin comorbilidades.

Los casos de envenenamiento por picaduras o mordeduras de insectos son la segunda causa más frecuente de intoxicación en el país y son más frecuentes en niños y adultos.

“Estos casos se dan mayormente por mordedura de serpientes y arañas, o por picaduras de alacrán. En el Perú, en general, vemos muchas intoxicaciones por animales de ponzoña”, puntualizó Torres.

Un tercer motivo de intoxicación, agregó, es la exposición a sustancias químicas. Esta situación se presenta incluso en los hogares, donde las personas tienen al alcance de sus manos artículos de limpieza y de aseo, como lejía o champú.