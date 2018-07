Ayacucho: Mujer que asesinó a su madre en ritual satánico fue hallada muerta dentro de celda de penal ¿Se suicidó?

Tras confesar que mató a su madre porque 'estaba embarazada del hijo de diablo' , Aurelia Condori Quispe (38) fue hallada muerta en el interior de su celda en el penal de Yanamilla, en Ayacucho , donde cumplía prisión preventiva. La mujer y sus otros hermanos indicaron que decidieron asesinar a su progenitora bajo un ritual satánico en el que le cortaron el cuello y le arrancaron las entrañas.



De acuerdo a la información dada por Canal N, hasta el momento se desconocen las razones por las que falleció Aurelia Condori Quispe , pero todo indicaría que esta se habría suicidado dentro de su celda al no aguantar el encierro y la posible cadena perpetua que podrían darle por atentar contra la vida de su madre.



Aurelia Condori contó que las voces que resonaban en su cabeza le anunciaron que era 'la elegida'. Según su versión de los hechos, presencias sobrenaturales le dijeron que su madre se 'había embarazado de un monstruo, del hijo del diablo '.



"Yo oraba y me acordé que Dios me dio el conocimiento para sanar, curar, operar. Por lo que metí la mano por su parte y empecé a sacar las tripas, pero mi mamá ya estaba muerta", dijo Aurelia Condori en un informe consignado por Reporte Semanal sobre 'La operación', que realizó sin guantes y sin ninguna herramienta médica.



Pero Aurelia Condori no actuó sola. Según contó su hermano Percy Condori (41), él, y su tía Marcelina Quispe Sauñe también estuvieron presentes durante 'La operación'. "Ingresamos todos al interior de la casa. Mi hermana empezó a gritar y a hablar en diferentes idiomas diciendo que a nuestras ropas había ingresado el diablo . Nos dijo que nos quitemos la ropa, incluyendo a mi madre" , indicó.

La mujer había declarado ante la Policía Nacional que decidió acabar con la vida de su propia madre, porque estaba "embarazada de un monstruo, del hijo del diablo".

El Poder Judicial de Ayacucho había dictado 9 meses de prisión preventiva contra los hermanos Aurelia y Percy Condori Quispe.