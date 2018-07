Increíble. La Fiscalía del distrito de Nuevo Chimbote citó a declarar a un joven que había fallecido, tras ser arrollado por una mototaxi.



Leonora Quispe, madre de Bruno Alexandro Chávez Quispe (25), manifestó indignada que su hijo había fallecido tras permanecer en coma. El accidente ocurrió en Nuevo Chimbote .



En medio del llanto, ella calificó este hecho como 'una burla' de la Fiscalía, por no respetar su dolor de madre.

"Mi hijo está muerto, todavía no he terminado ni pagar su nicho", reveló esta vecina de Nuevo Chimbote .



La angustiada madre de familia detalló que el responsable de la muerte de su hijo, el mototaxista Luis Falconí, todavía está libre.



Por ello pidió a las autoridades de Chimbote que la muerte de su hijo no quede impune.