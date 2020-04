El presidente de la Federación Médica en Piura, Arnaldo Vite, exigió al Gobierno Regional de Piura la aplicación de exámenes para el descarte de coronavirus al personal médico que está expuesto a contraer el mal en los hospitales de la región.

Informó que se ha dado el caso de médicos que pese a estar como sospechosos siguen atendiendo en las clínicas.

“Yo ya he hablado con algunos que por favor se aíslen, pero cuando uno les dice que deben estar aislados, me indican: yo he ido dos, tres veces y no me han hecho la prueba, entonces qué quieres que haga, me responden”, aseveró el dirigente Arnaldo Vite.

Por este motivo, explicó que como federación es difícil tener una data real de médicos infectados, sobre todo porque demora la aplicación de las pruebas.

La situación en la región Piura es muy complicada para el personal de salud con el incremento de casos de COVID-19. Incluso hace unos días alrededor de treinta trabajadores, entre médicos y enfermeras, protestaron en los exteriores del hospital Jorge Reátegui para pedir mascarillas, lentes, chalecos e indumentaria acorde con la pandemia.

Asimismo, pusieron en tela de juicio la calidad de los equipos que usan en su centro de labores al referir que las mascarillas que usan son de papel.

Las enfermeras denunciaron que su establecimiento sigue recibiendo a pacientes COVID-19.

