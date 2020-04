La congresista de Alianza Para el Progreso Carmen Omonter rompió su silencio tras el deplorable espectáculo que protagonizó su hermano, quien amenazó a un policía que lo intervino por estacionar su vehículo en una zona prohibida. Todo ocurrió en pleno estado de emergencia para detener el avance del coronavirus en Huánuco.

“Valoro a nuestra policía, y agradezco su heroísmo en estos momentos. Lamento la actitud de mi hermano y me disculpo por él , quien cuida a mis ancianos padres. Mi padre tiene cáncer y diabetes y ha sido internado de emergencia muchas veces, por eso se tenía el permiso especial”, dijo la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

AMENAZÓ A LA POLICÍA

El incidente entre Pablo Omonte durán y las autoridades tuvo lugar hace unos días, cuando lo intervinieron por estacionar su auto en una zona rígida. “Yo me cuadró acá desde el 2017, usted no me puede sacar”, dijo de manera prepotente. “No quiero sacarle a la Policía, no quiero que usted sea dado de baja”, agregó con la mascarilla por debajo de la boca.

“Señor retírese. Está usted haciendo resistencia a la autoridad, la vez pasada ya le hablamos”, le decía uno de los efectivos mientras el sujeto aseguraba que tenía permiso municipal para atender a personas mayores.

“Me voy a comunicar, hasta yo conozco al embajador de Estados Unidos”, dijo en tono amenazante mientras manipulaba su celular. A pesar de ello, el mayor Paolo Farias, Jefe de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial, no dio su brazo a torcer y finalmente el vehículo fue llevado por la grúa municipal al depósito.

Huánuco: Hermano de congresista Carmen Omonte amenaza a policía (Video Facebook)