¡No se guardó nada! El doctor Luis Solari, exministro de Salud, criticó de forma severa al gobierno por no saber cómo actuar para ganarle la batalla al coronavirus, que sigue contagiando y cobrando la vida de más peruanos.

“El gobierno ha hecho todo lo que hay que hacer para que suban los contagios en esta segunda ola. Quitó la cuarentena dominical y liberalizó los viajes, cuando hay muchos pasajeros que viajan siendo Covid positivos”, dijo a Trome.

Indicó que “en la actualidad el virus hace lo que quiere, porque el gobierno ha abandonado la lucha contra la pandemia, pues no tiene idea cómo hacer para detener la transmisión comunitaria”.

“Es el extremo de la negligencia en el manejo de una pandemia. No entiende el presidente ni los ministros que la enfermedad no se detiene solo con vacunas. Así es en las películas. Se detiene parando los contagios”, enfatizó.

Explicó que “es como ver un partido en el que el gobierno hasta ahora no puede quitarle la pelota al virus”. “No hay que dejar que llegue al arco, porque cuando lo hace no hay camas UCI, no hay oxígeno no hay nada. Y ahí comienza el problema”, señaló.

POCO REALISTA

En tanto, el doctor Ernesto Bustamante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, se refirió a la promesa del gobierno de vacunar a nueve millones de peruanos hasta julio.

“Mucho me gustaría que lo que dijo el presidente Francisco Sagasti se convierta en realidad. Con la intención no basta, ojalá hubiera más realismo”, comentó.

Cabe señalar que la reconocida página internacional de datos Bloomberg publicó un informe en el que reveló que, al ritmo que va el proceso de vacunación, el Perú logrará inmunizar al 75% de su población en ocho años.

Anteriormente, Solari señaló a este diario que ‘urge vacunar al menos 14 millones de peruanos para obtener la inmunidad de rebaño y así frenar la transmisión del virus y ponerle un alto a la pandemia’.

“El virus se mantiene activo. No hay que confiarse porque se escucha a las autoridades hablar de ligeras mejoras en las cifras. Las camas UCI están nuevamente todas colapsadas”, remarcó.

SEPA QUE…

*El especialista Marco Loret de Mola afirmó que ‘en dos semanas a cuatro semanas se sabrá si los peruanos hicieron una buena gestión respetando la minicuarentena de Semana Santa para reducir los contagios’.

*El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó usar dos mascarilla quirúrgicas para frenar a la nueva variante brasileña del coronavirus, que es más contagiosa y ataca más a los jóvenes.