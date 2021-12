El ministro de Salud, Hernando Cevallos, resaltó que durante los días festivos de Navidad y Año Nuevo los puntos de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) seguirán atendiendo a los ciudadanos. Ello es importante considerando el aumento de casos de la variante Ómicron en el país.

“Tenemos brigadas dispuestas para vacunar todos los días, incluido Navidad. Hay personal que, a pesar de las fiestas, va a seguir vacunando, vamos a venir a los emporios comerciales, a todos lados para facilitar la vacunación. Lo que queremos es la disposición de la gente a vacunarse”, indicó el integrante del gabinete ministerial hace unos días en una actividad en Villa El Salvador.

Además, indicó que el Perú registra, de acuerdo con el último reporte de vacunación, un 74.1 % de la población objetivo inmunizada con las dos dosis contra el COVID-19.

Cevallos señaló que esta cifra es un avance significativo, pues era algo impensable meses atrás. Pidió a los ciudadanos a mantener las medidas preventivas a fin de que las fiestas de fin de año no sean el detonante para la tercera ola del COVID-19.

“Es un avance importante que debemos valorar y recordar que la pandemia se mantiene. Debemos cerrar filas para que esta variante ómicron no nos golpee. Protejámonos, que estas fiestas navideñas no sean el detonante para que la tercera ola arranque y nos produzca el daño que nos ha producido antes”, expresó Cevallos.

“El derecho a la salud y la protección de toda la ciudadanía está por delante de ir a una fiesta. Nos gustaría reunirnos, ir a bailes, pero esto no es posible (…) hay que mantenerse en la burbuja familiar y no dejar de usar la doble mascarilla. No se trata de pensar como me divierto mañana, sino como cuido mi futuro, por eso la vacuna es esperanza, es tener futuro”, expresó Hernando Cevallos.

Completar la dosis de refuerzo

Respecto a la dosis de refuerzo contra el COVID-19, la directora general de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, precisó que, hasta la fecha, en la población mayor de 50 años la cobertura alcanza el 22,1% y que se trata de un porcentaje aún bajo, por lo que invocó a la ciudadanía a recibir su dosis de refuerzo si ya pasaron cinco meses desde la segunda dosis.

“Consideramos que es un avance significativo, pero no el óptimo, por tanto, los seguimos esperando en los puntos de vacunación de Lima y del resto del país para que acudan por su dosis de refuerzo. Así se incrementa el nivel de defensa del organismo de la persona”, señaló la especialista.

Por su parte, el ministro Hernando Cevallos también reiteró a la población acudir por su dosis de refuerzo para evitar enfermar de gravedad a causa del COVID-19.

“El 90% de las personas que están en cuidados intensivos son aquellas que no han completado sus dos dosis (…) Se ha señalado que luego de cinco meses empieza a bajar un poco la capacidad de efectividad de la vacuna, por eso hay que tener una tercera dosis sobre todo las personas que tienen algún grado de vulnerabilidad”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministro de Salud, Hernando Cevallos, comentó en diálogos con los medios de comunicación sobre las próximas festividades de Navidad y Año Nuevo en la cual le pide a la población que no realicen reuniones sociales, tampoco concentraciones que provoquen una nueva ola de Covid-19 en le país. (Fuente: América TV)