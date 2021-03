Esta tarde la candidata presidencial, Verónika Mendoza, pasó un incidente en su visita a Cusco, cuando su evento de despedida fue interrumpido por la Policía Nacional del Perú y tuvo que ser cancelado.

Ocurrió en inmediaciones del centro de abastos Virgen del Carmen en la zona de Alto Qosqo, hasta donde cientos de simpatizantes habían llegado para escuchar hablar a la representante de Nuevo Perú.

Sin embargo, Mendoza apareció en escena rodeada de músicos y bailarines, lo que habría generado congestión vehicular y una pronunciada aglomeración de gente. Esto fue observado por la Policía, que llegó para irrumpir la presentación.

El coronel PNP Alejandro Castillo, jefe de la Región Policial Cusco, señaló que en un estado de emergencia como el que estamos atravesando, nadie se puede ‘dar el lujo’ de concentrar masivamente a las personas, ya que está prohibido por ley.

“El evento no tenía autorización porque en este momento no hay autorización para ningún tipo de evento social o de reunión de personas, se puede pensar que nos estamos parcializando para uno u otro candidato pero no es así, la ley es para todos. Conmino a los distintos candidatos a evitar realizar juntas de personas como esta, porque serán intervenidos”, refirió.

Tras la desazón del momento, Verónika Mendoza se dirigió brevemente a sus simpatizantes, llamándolos a retirarse del lugar y a seguir con lo estipulado en su programa.

