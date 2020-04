El empresario árabe Yaqoob Mubarak escuchó el llamado de los pobladores del centro centro poblado Alto Trujillo, quienes pedían que los ayuden con víveres para poder subsistir en medio de la pandemia de coronavirus. Esta jurisdicción, que está ubicada en el distrito de El Porvenir, es una de las más pobres de la provincia de Trujillo, en La Libertad.

Mubarak, quien es del reino de Bahréin, repartió 300 canastas con productos de primera necesidad a los moradores del Barrio 3C y del sector Ciudad de Dios, quienes recibieron las donaciones de manera ordenada. Los humildes vecinos de Alto Trujillo también agradecieron el desprendimiento del empresario y de su socio Gilberto Landa.

El árabe, quien fue apoyado por agentes de la Policía Nacional, prometió seguir ayudando a los más necesitados de la región La Libertad. “Les agradezco por permitirme ayudarlos y les prometo que seguiré apoyándolos siempre de la mano de Dios , solo les pido un poco de paciencia que llegaremos a los sectores más necesitados”, señaló.

Asimismo, Yaqoob Mubarak, quien nuevamente llevó una bandera de Perú en su espalda, dijo que “el amor de mis hermanos trujillanos es más valioso que el dinero y yo les devuelvo ese inmenso cariño brindándoles un poco de ayuda”.

Además, les pidió a los liberteños que lo tengan en sus oraciones. “Perdón por no poder llegar a todos, pienso en cada uno de ustedes, en cada niño, en cada madre. Solo le pido a Dios que no nos abandone en estos momentos muy difíciles y me dé fuerzas para llegar a cada rincón de mi querido Trujillo. Espero que mi equipo y yo estemos en sus oraciones”, sostuvo.

El empresario también ha repartido canastas y pescado a los pobladores del los distritos de Víctor Larco y La Esperanza, en Trujillo, y Cartavio, en Ascope. También llevó cenas a los policías de la ciudad de Trujillo.