Un total de 31 escolares de quinto de secundaria del colegio Los Niños de Jesús, de Puente Piedra, se encuentran varados en Tarapoto luego que su vuelo de regreso a Lima fuera cancelado por la empresa Latam. Ellos llegaron a la ‘ciudad de las Palmeras’ en su viaje de promoción el pasado 3 de noviembre y tenían planeado volver a la capital la noche de hoy, domingo 6.

“Nos han cancelado el vuelo. La empresa Latam. Vinimos de viaje de promoción. Llegamos el jueves y nuestro vuelo salía hoy día a las 8 p.m. Por ahora no nos dan solución ”, comentó una escolar a Canal N. “Era porque se había roto la pista de aterrizaje”, señaló otra.

Por su parte, Gonzalo Alvarado, responsable del grupo del viaje, se mostró preocupado pues los estudiantes ya no tienen efectivo para pasar la noche en algún hotel de la zona ni para sus alimentos. Además, los padres de los menores esperan que ellos lleguen sanos y salvos a Lima.

“Todos hemos estado felices y ayer nos han dado la noticia que nuestro vuelo ha sido cancelado. Eso nos ha generado una gran preocupación acá con todos los presentes y los papitos en Lima que están preocupados. No tenemos dónde pernoctar, no nos dan una solución. Todos son menores de edad, necesitamos que la empresa Latam nos solucione. Ayer nosotros queríamos hacer un checking y prácticamente nos vemos con esta sorpresa. Queremos que nos reprogramen para el día de mañana u hoy, pero no nos dan solución”, señaló.

“ Estamos bastantes preocupados, los chicos no tienen efectivo, no tienen recursos. No sabemos dónde vamos a pernoctar el día de hoy . Necesitamos que en este caso la empresa Latam nos pueda dar solución. Son 31 alumnos que han venido de viaje de promoción a conocer los encantos de Tarapoto”, añadió.

En tanto, la directora del colegio Los Niños de Jesús, Elvira Delgado Barraza, quien también viajó con los escolares, pidió que al menos los reprogramen en dos vuelos de 15 alumnos cada uno para que puedan volver a sus hogares.

“Estamos preocupados por que los chicos son menores de edad. Ellos vienen con permiso notarial que se acaba el día de hoy. Encima Latam no nos da solución, dónde vamos a pernoctar, los chicos no tienen dinero. Queremos que nos atiendan. En el counter no hay nadie. Sí tenemos entendido que durante la mañana sí ha habido un vuelo. Nos dicen que están haciendo mantenimiento de las luces”, señaló.

“Estoy indignada porque esto no puede suceder con jóvenes que son menores de edad. Y otra que está bajo nuestra responsabilidad, tanto mía como la del profesor”, puntualizó.

Luces en reparación

A través de un comunicado, Aeropuertos del Perú (ADP) informó que, en el aeropuerto de Tarapoto, CORPAC, emitió un comunicado indicando que las luces del borde de la pista de aterrizaje se encuentran inoperativas, afectando las operaciones aéreas nocturnas a partir de las 14:00 del 3 de noviembre hasta las 18:59 del 4 de noviembre. Por lo que las operaciones nocturnas quedaron suspendidas.

