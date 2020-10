Un estudio realizado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) del Seguro Social (EsSalud) concluye que el uso independiente o combinado de la hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina no sería beneficioso e incluso aumentaría en 84% el riesgo de muerte entre los pacientes hospitalizados por COVID-19. La prepublicación de dicha investigación, ocasionó la salida de la doctora Patricia Pimentel de la dirección del IETSI y el cuestionamiento por parte de especialistas de por qué se insiste con su uso. Frente a ello, el doctor Eduardo Gotuzzo, miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Salud (Minsa), responde.

¿Desde cuándo se sabe que estos medicamentos nos sirven para tratamiento del COVID-19?

Hace semanas que el Comité de Expertos recomendó que no se usen en pacientes hospitalizados. El Minsa es muy concreto, recomendó el uso de estas medicinas solo en pacientes ambulatorios y pacientes de riesgo, no en todos. De tal manera que el estudio está en revisión por el Seguro Social (EsSalud). Una de las conclusiones (del estudio) que no es correcta es que las personas tienen más riesgo de morir. Esto está mal diseñado. Es un estudio retrospectivo, que pretende ser un ensayo clínico cuando no lo es, es una revisión de historias. La situación de la doctora, yo lamento mucho, porque está haciendo muy buen trabajo en el Comité de Expertos.

La investigación liderada por la doctora Patricia Pimentel, ¿carece de rigurosidad científica?

No, no. Lo que he dicho es que es un hecho cierto, retrospectivo de lo que pasó en el Seguro Social. En segundo lugar, aún no ha sido revisado por ellos. Lamentablemente, ha circulado con algunas conclusiones que no son correctas. Pero es cierto que esas medicinas no sirven en pacientes hospitalizados. Hace semanas que ya se sabe eso. Es más, si se lee en las normas que sacamos haces semanas, la indicación solo es pacientes ambulatorios y pacientes de alto riesgo.

¿A qué tipo de pacientes se indica esas medicinas?

Un paciente asintomático no debe recibir tratamiento. Si es de alto riesgo, debe ser visto por su médico. Si un paciente tiene 30 años y le da COVID-19 no recomendamos medicinas, solo reposo y aislamiento.

Al paciente que ingresa al hospital por coronavirus ¿qué se le coloca?

Oxígeno, heparinas de bajo peso molecular y corticoides. Si alguien quiere usar otra droga, es decisión del paciente o la familia. Si agrava, depende del equipo de médicos, que son cinco especialistas.

Cuando dice que recomendaron retirar su uso hace dos semanas, ¿a qué fecha se refiere?

Las normas que se sacaron sobre recomendaciones de tratamiento tienen como cuatro meses. Esas normas son claras, solo se debe dar tratamiento a grupos de alto riesgo y en pacientes ambulatorios. Además de eso, ya no se usa en pacientes hospitalizados. El avance médico es diario. Esa información que han sacado no es nueva, hay como seis u ocho estudios que han descartado, la OMS para el estudio de Solidaridad separó la hidroxicloroquina por ineficiencia.

¿El uso de estos tres medicamentos solos o combinados son responsables de la muerte de pacientes hospitalizados?

No. Ese es un error. Por ejemplo, si un paciente llega con sangrado porque tiene una úlcera sangrante y yo después digo: “ah, mira, los que recibieron sangre son los que más se murieron”. ¡Claro, se van a morir más los que recibieron sangre, porque están más graves! Lo que ellos no dicen es por qué le indicaron ivermectina o hidroxicloroquina. Cada médico ha usado su estilo. En lo que sí estamos de acuerdo es que no tienen eficacia, pero que estén asociados a mayor mortalidad es un error de interpretación.

¿Es decir, serían medicamentos neutros, que no agravan condición del paciente?

No agravan (…) Imagínate 100 pacientes sangrando por úlcera en el estómago, les van a poner sangre a los más graves y se mueren los que recibieron trasfusión. Entonces, decir las transfusiones son causa de muerte. Llegar a una conclusión de este tipo sí es un error técnico elemental. La doctora Pimentel no es autora del informe, ella es la directora del instituto.

¿Es cierto de que el Comité de Expertos del Minsa está dividido y un grupo trata de justificar la compra en cantidad de estos medicamentos?

Eso sí es incorrecto, somos 20 o 22 médicos que no tenemos intereses comerciales. Hace un mes, cuando empezó esta discusión, se pidió a la ministra (de Salud, Pilar Mazzetti) que no se compre nuevas medicinas hasta que el Comité de Expertos haga una recomendación. Esa es una acusación muy negativa, todos los profesionales van porque quieren apoyar. No hay interés en ocultar, es una cosa incorrecta lo que ha dicho el doctor (Juan Carlos) Celis.

