Abel Silva Trujillo (23), Benjamín Edilfonso Crisostomo (22) y Nilson Lemos Agüero (21) son un ejemplo de constancia y perseverancia. Ellos son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática y Sistemas en la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), en Tingo María (Huánuco), y tras gran enfuerzo fueron elegidos para dar una conferencia sobre nuevas metodologías para el desarrollo y la enseñanza de la programación e informática, en Tailandia.

Estos estudiantes leyeron más de 5000 artículos académicos de todo el mundo sobre nuevas metodologías para el desarrollo y la enseñanza de la programación e informática y, guiados por docentes de la UNAS, presentaron este estudio en un congreso internacional realizado en el país asiático, el cual pronto se publicará en revistas científicas.

“Fue un gran logro para nuestra universidad y también para nuestro país, ya que pudimos compartir nuestros resultados de investigación con la comunidad científica internacional y, además, fuimos los únicos representantes de Latinoamérica”, comenta BenjamÍN sobre su participación en el VI Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar en Informática, Psicología y Educación (ICICPE 2022), organizado por el Human Inspired Artificial Intelligence de la Universidad de Corea y por la Universidad Nacional de Jeju (Corea del Sur), que se realizó en Pattaya, Tailandia, a fines de 2022.

Huánuco. Conferencia en Tailandia se desarrolló de manera virtual, donde destacaron los tres estudiantes huanuqueños Abel Silva Trujillo, Benjamin Edilfonso Crisostomo y Nilson Lemos Agüero. (Foto Pronabec)

Los reconocimientos no han dejado de llegar para estos estudiantes, quienes agradecieron a su universidad por apoyarlos y confiar en su trabajo al cubrir los costos que implicó la inscripción en este evento internacional. Sus investigaciones no solo fueron aceptadas para ser parte del congreso, donde se debatieron aportes en el campo de la investigación en informática, sino que también les confirmaron que se publicarán en revistas científicas.

Benjamín recuerda que todo empezó cuando tenían que hacer un trabajo para el curso de Diseño de Investigación 1. Abel Silva le animó a seguir investigando, esta vez, con la meta de publicar un artículo científico.

“Estaba buscando oportunidades y me di cuenta de que muchas becas para pasantías y estudios en el extranjero te consideraban más si es que tienes un artículo publicado”, explica Abel. Al equipo también se unió Nilson Lemos y el docente Christian García Villegas.

Fueron ocho meses de trabajo. Como cada uno tenía sus propias actividades académicas que cumplir, las últimas semanas, donde ya estaban enfocados en realizar la revisión sistemática para el congreso, se reunían virtualmente por la noche. Benjamín y Abel junto con el docente asesor se repartieron 5057 artículos para revisar. Por su parte, Nilson revisó 1300 artículos.

“Leíamos de manera progresiva y diagonal: primero el resumen, luego la introducción y las conclusiones. Si el artículo estaba de acuerdo con los parámetros de nuestra investigación, lo incluíamos. Nos propusimos leer unos 20 artículos todas las noches hasta la hora en que ya nos ganaba el cansancio”, relata Abel.

¿QUÉ INVESTIGACIONES PRESENTARON?

El resultado de su esfuerzo fueron dos investigaciones: Requirements Engineering Within Agile Software Development (Ingeniería de requisitos dentro del desarrollo de software ágil) y The Gamification of E-learning Environments for Learning Programming (La gamificación en entornos de e-learning para el aprendizaje de programación). Ambas presentadas virtualmente con éxito en el ICICPE 2022.

“Cuando se dio a conocer este logro en Tingo María, en medios locales y por las redes sociales, mis padres, mi familia, docentes, estaban orgullosos, nos felicitaron. Gente que no conocía me ponía como ejemplo. Para mí es muy motivador, ya que pensaba que nadie sabría valorar el trabajo que estábamos realizando”, cuenta Abel.

En tanto, Nilson señala que una de las conclusiones de su tema de investigación es que aprender a programar no tiene que ser aburrido. “La gamificación, el uso del juego motiva el interés de los estudiantes”, resalta sobre su estudio.

Para Abel, la investigación le ha dejado muchas enseñanzas, por lo que quiere motivar a más jóvenes en ello. “Me doy cuenta de que antes de esta experiencia leía poco o casi nada. Es un impacto en mis trabajos. Con puro Google y copiar y pegar no se investiga. Debes tener referencias verídicas. Investigar te abre otro panorama”, enfatiza.

Los tres estudiantes son beneficiarios de la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación y están orgullosos de haberse puesto tamaño reto que han logrado superar, y sus familias, docentes y amigos siguen dándoles su reconocimiento al ponerlos como buenos ejemplos de esfuerzo y talento para Tingo María, Huánuco y el Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Alberto 'Mudo' Rodríguez llegó a 'La fe de Cuto' y contó cómo conoció a Cristiano Ronaldo en Portugal y qué le dijo José Mourinho sobre su juego.