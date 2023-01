Lo que parecía imposible, se hizo realidad. Por primera vez, dos niñas, de 2 y 4 años, se conectarán con el mundo de los sonidos cuando escuchen la voz de sus respectivas madres gracias a la cirugía de implante coclear que, exitosamente, les realizaron los especialistas del Servicio de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN).

Las pacientes que marcan historia en el centro pediátrico son Alessandra C. H. (2), procedente de Villa María del Triunfo, y Luciana P.R. (4) que viene desde Cañete, quienes previamente pasaron por una minuciosa evaluación con diferentes especialistas para determinar si eran o no candidatas para recibir estos implantes, informó el doctor José Araníbar Ruesta, jefe del servicio de Otorrinolaringología.

El referido especialista se mostró muy emocionado por este gran logro por parte de la institución que permitirá que muchos niños de todo el país se reinserten a la sociedad.

Las menores fueron sometidas a cirugías de implante coclear que les permitirá insertarse a la sociedad y realizar una vida normal.

“Es un logro para todo el Servicio de Otorrinolaringología y contagiamos este entusiasmo a todo el Instituto Nacional de Salud del Niño. Estamos muy emocionados porque ya nos tocaba. No vamos a parar hasta lograr la meta de colocar un implante coclear a cada niño sordo. Nuestro compromiso es identificar tempranamente a los pacientes que tengan problema auditivo para rápidamente colocar un implante coclear y reinsertarlos a la sociedad”, manifestó.

HAY 25 NIÑOS EN LISTA DE ESPERA

El doctor Araníbar precisó que actualmente hay 25 niños en lista de espera del implante coclear y otros 50 son candidatos y están pasando por una evaluación multidisciplinaria por especialistas de neurología, genética, servicio social, psicología, que se encargan de descartar patologías que por alguna razón no se le pueda colocar este implante coclear.

¿QUÉ ES EL IMPLANTE COCLEAR?

“El implante coclear es un sistema auditivo digital programable que reemplaza la función de la cóclea (oído interno) y que transmite los sonidos al nervio auditivo. En este momento se ha realizado la cirugía en la parte posterior de la oreja donde se coloca el implante en la parte del hueso y otra en la vía que va el nervio (en la cóclea). Se espera un mes que se desinflamen esos tejidos y se activa el equipo”, explicó el doctor Araníbar.

MADRES FELICES

Las madres de las menores esperan con ansias el día que los médicos activen el implante coclear y las escuchen por primera vez. Mariana Rocha, madre de Luciana, lloró de emoción de que su nena ya cuenta con este dispositivo que será de una gran ayuda en su vida.

“Ha sido el mejor regalo de cumpleaños para mi hija. Yo me di cuenta de que mi hija, cuando tenía 6 meses, no reaccionaba ante los ruidos por más fuerte que eran. Al año y medio le diagnosticaron Hipoacusia Neurosensorial Profunda Bilateral (sorda). Con esta operación y gracias a los especialistas del instituto a partir de ahora ella me va a escuchar”, dijo Rocha.

Lizbeth Hanncco, madre de Alessandra, agradeció a los especialistas por ayudar a que hija escuche. “Nace el oidito de mi hija y está el compromiso de que ella siga sus terapias para que aprenda a hablar. Mientras esperaba el implante coclear, mi hija asistía a un centro especial y llegó a balbucear, pero no iba a poder hablar nunca y ahora escuchará y hablará”, dijo.

Con estas dos primeras intervenciones, la institución, líder en pediatría, se suma a los centros nacionales en colocar estos dispositivos para insertar a los menores a la sociedad.

