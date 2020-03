Se meten con todo el mundo. Unos inescrupulosos intentaron estafar al Jefe la Región Policial de Lambayeque, coronel PNP Adolfo Guimarey Minaya, a quien le mandaron mensajes de texto indicándole que había ganado 50 mil soles y una moderna camioneta 0 kilómetros.

Adolfo Guimarey reveló que a su celular personal llegaron más de 10 mensajes de texto, donde le informaban que había ganado diversos premios, incluso terrenos en el extranjero. “Como a cualquier ciudadano me llegaron varios mensajes, no les hice caso, pero sí he conversado con mi familia para que tengan cuidado”, dijo.

‘Ganaste S/.50,000 + Una Camioneta Toyota Hilux 0 Km’, dice el mensaje que incluye un número de celular y el nombre de una persona que sería el contacto.

ESTAFADORES

Esta modalidad es usada constantemente por los estafadores, quienes se contactan con sus víctimas y los sorprenden con ostentosos premios. Estos creyendo que es verdad, llaman al número consignado para conocer los procedimientos y recoger lo ganado.

Sin embargo, los estafadores empiezan a pedir depósitos de dinero que van desde 500 a 5 mil soles como ‘garantía’ para recoger el premio de una supuesta entidad en Lima.

Guimarey exhortó a la comunidad a que no se dejen sorprender por estos estafadores. “Deben denunciar estos intentos de estafas en las diferentes comisarías de la región, a fin de que los agentes investiguen y el Ministerio Público denuncie ante el Poder Judicial”, remarcó el coronel.