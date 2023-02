El último viernes 10 de febrero, el abogado peruano Lucas Ghersi presentó alrededor de 600.000 firmas antes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de respaldar la presentación de un proyecto de ley que prohíba la convocatoria a una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución.

Ghersi explicó que pudo recolectar más de 1 millón de firmas de la mano de su movimiento denominado “No a la asamblea constituyente”. Sin embargo, luego de pasar estas adherencias por un “control de calidad”, aquellas falsas o ilegibles fueron retiradas. Por ello, se quedaron con poco más de 600 mil.

Llegó el gran día. En estos momentos estamos ingresando a las oficinas del JNE para hacer la entrega oficial de las firmas contra la asamblea constituyente.



El pueblo peruano se ha manifestado masivamente: no queremos una dicutadura en nuestro país.



¡Arriba el Perú! 🇵🇪 pic.twitter.com/XL6eQgRl8Z — Lucas Daniel Ghersi (@lucas_ghersi) February 10, 2023

“Llegó el gran día. En estos momentos estamos ingresando a las oficinas del JNE para hacer la entrega oficial de las firmas contra la asamblea constituyente. El pueblo peruano se ha manifestado masivamente: no queremos una dictadura en nuestro país”, se lee en sus publicación de Twitter.

Se sabe que el abogado busca impulsar la modificación del artículo 206 de la Constitución y agregar un párrafo que reafirma que el Congreso es la única vía para que se aprueben reformas constitucionales, y “en ningún caso cabe la aprobación de una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente”.

Asimismo, Ghersi informó que seguirán promoviendo este proyecto de ley para la reforma del artículo 206 de la Constitución “a fin de prohibir la asamblea constituyente y, en el camino, tener la oportunidad de explicarle a los peruanos por qué la asamblea constituyente es una mala idea”.

En Canal N, insistió en que su iniciativa apunta a que, de manera expresa, se coloque un candado para la convocatoria a una asamblea constituyente.

“Ahora el tema de la asamblea constituyente no está regulado, simplemente no existe. El Tribunal Constitucional ha tenido a veces sentencias contradictorias. En una del 2004 dijeron que sí, luego en otra del año pasado dijeron que no, y hay una nebulosa. Lo que no queremos es que se genere este espacio de poder absoluto”, finalizó.