Jorge Muñoz rechazó este miércoles la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar su vacancia como alcalde de Lima Metropolitana, a ocho meses de culminar su gestión, y aseguró que pese a ello asistirá a la próxima inauguración de la que considera una obra emblemática de su gestión: el paso a desnivel en el óvalo Monitor Huáscar.

Como se sabe, el Pleno del JNE declaró fundada, en segunda y última instancia, la apelación del ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez contra el acuerdo del Concejo Municipal de Lima, que en noviembre 2021 rechazó el pedido de destitución del burgomaestre. Esto, por infracción al artículo 22° del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

La solicitud de Hinostroza se sustenta en la incompatibilidad del cargo, es decir, que Muñoz haya sido director de una empresa estatal y a la vez alcalde de Lima, como consecuencia de su incorporación al directorio de una empresa del Estado como es Sedapal, en el año 2019. Sin embargo, para Muñoz se ha cometido un atentado contra la democracia.

“A nadie se le puede sancionar por ayudar, por querer colaborar. Esa es la sanción que me está imponiendo injusta y desproporcionadamente contra mi persona. Este Jurado corrupto lo ha hecho, y eso es un tema que hay que investigar y evaluar [...] El Jurado corrupto no tomó en cuenta la situación de emergencia en San Juan de Lurigancho”, aseveró hoy Jorge Muñoz en conferencia de prensa realizada en el Palacio Municipal de Lima.

“Yo voy a estar allí”

En la parte final de su conferencia Muñoz afirmó que deja más de mil obras hechas “entre pequeñas, medianas y grandes”, en lo que duró su gestión como alcalde de Lima, y mencionó que entre los principales proyectos figura el del óvalo Monitor Huáscar.

“Estamos a la puerta de inaugurar una megaobra que es muy importante, como es la del Óvalo Monitor, que va a solucionar una problemática de congestión entre Surco y La Molina. No quieren que yo la inaugure, pero yo voy a estar allí”, enfatizó Muñoz.

Según aseveró, asistirá porque “es una obra que la hemos hecho nosotros”.

En ese sentido, comentó que estará en la vía pública, “porque ahora lo que me toca es pasar a la calle, me toca estar presente en los actos propios de la situación política del país, porque lo que no quieren es precisamente eso, pero vamos a estar”.

El pasado 19 de abril la comuna limeña informó que la obra sería entregada dentro de 11 días, es decir, a fines de este mes.

Hace una semana la Municipalidad de Lima informó que se había concluido el asfaltado del paso a desnivel en el óvalo Monitor Huáscar. (Foto: Municipalidad de Lima)

En su pronunciamiento Muñoz reiteró que no cobró dietas cuando formó parte del directorio de Sedapal y que no se generó un conflicto de intereses. Por el contrario, justificó su participación en el directorio de Sedapal, ante el aniego ocurrido en San Juan de Lurigancho en enero de 2019.

Datos sobre la obra

La Municipalidad de Lima informó que el paso a desnivel en el óvalo Monitor Huáscar, ubicado en Santiago de Surco, beneficiaría a más de 50 mil vecinos de La Molina, Surco y usuarios de Ate, San Borja y San Luis.

La obra consta de un paso a desnivel que pasará encima del óvalo Monitor para que los vehículos que van por todo Javier Prado eviten entrar al óvalo. Sin embargo, especialistas han expresado sus dudas sobre el impacto positivo de esta obra.

La obra contará con barreras de seguridad de concreto, postes de alumbrado, y señalización vertical y horizontal. Con más de S/80 millones de inversión, 150 mil m2 de área intervenida y casi 2 km de extensión, también dispondrá de veredas y cruceros semaforizados, áreas verdes y rampas de accesibilidad a nivel de superficie.

