Descarta esa posibilidad. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró que no es “acertado” darles armas no letales a los serenos para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país porque una medida de esa magnitud puede “generar más violencia”.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión plenaria con Mancomunidades Municipales de Lima, el burgomaestre indicó que se debe fortalecer a la Policía Nacional (PNP) y reforzar el patrullaje integrado para enfrentar la delincuencia.

“Personalmente en los temas de seguridad ciudadana he expresado que creo que no es acertado darles armas no letales a los serenos porque eso puede generar más violencia”, expresó Muñoz Wells.

“También –desde mi particular perspectiva- hay mucha deserción en los distintos cuerpos del serenazgo y lo que he planteado con toda claridad tanto al premier como al presidente es que se fortalezca la Policía Nacional y que se hagan trabajos relacionados con investigación criminal, que se nos permita tener una mejor relación y patrullaje integrado, y obviamente algunas otras medidas que se tienen que tomar, pero esa medida de entrega de armas no letales puede ser muy riesgosa para la sociedad”, añadió.

Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, volvió a pronunciarse sobre dotar de armas no letales a los serenos afirmando que esta propuesta se basa en la realidad, ya que la Policía ha sido “superada amplísimamente” por la delincuencia.

Durante su discurso en la reunión con mancomunidades municipales de Lima, el primer ministro indicó que el estado de emergencia en Lima y Callao ha ido funcionando, pero precisó que los agentes de serenazgo no podrán enfrentarse a la delincuencia sin armas.

“En cuanto a la seguridad ciudadana ahí partamos de teorías, y la realidad nos dice que la Policía ha sido superada amplísimamente por la delincuencia. A veces uno hace algunas propuestas con miras en la realidad, no en la de nuestros opinólogos que son extraordinarias, que son opiniones de escritorio”, acotó.