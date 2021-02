Una recién nacida fue hallada abandonada la madrugada de hoy en una chacra del distrito de Huancán de la provincia de Huancayo, en Junín. Un agricultor que residen la zona se percató de la presencia de la criatura alertado por su llanto.

Según información policial, el agricultor Gregorio Huamán dio aviso al Serenazgo de Huancán, cuyos agentes se desplazaron hasta el pasaje Auray del Barrio Sebastián y procedieron a prestar auxilio a la menor, quien fue llevada al Hospital Materno Infantil El Carmen para evaluar su estado de salud.

“Salimos de nuestra casa y vimos un pequeño bulto, me acerqué con cuidado y la bebé empezó a llorar”, señaló Gregorio Huamán.

Por su parte, la Policía indicó que junto a la menor se halló un manuscrito en el que, presuntamente, la madre pide que cuiden a su hija.

“Por favor, señora Mariluz, necesito que a mi bebé la cuides porque yo no puedo, porque estoy bien mal. Yo no quiero que le entregues a las autoridades, por favor se lo suplico y al señor Gregorio, yo los conozco, pero ustedes a mí no lo sé.”, precisa dicha nota.

De otro lado, en el referido nosocomio se informó que la menor fue atendida por el médico pediatra Miguel Ricce Camayo, quien señaló que la menor estaba en buen estado de salud y tendría aproximadamente cuatro días de nacida.

La Policía ha iniciado las investigaciones de caso para dar con el paradero de los progenitores de la bebé, quien por el momento permanece internada en citado nosocomio a la espera que el Ministerio Público determiné la situación de la menor.

