Junín: Cae falso policía cuando exigía dinero a transportistas para no sancionarlos por no contar con pase laboral Se trata de Max Rivera Rodríguez (20), quien exigía dinero para no infraccionar a los conductores de mototaxis que no cumplían con presentar licencia de conducir, tarjeta de propiedad, certificado de SOAT, y el pase laboral.