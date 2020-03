Despertó de una pesadilla de siete años pero igual no se siente a salvo y teme por su vida. Una mujer que estuvo secuestrada durante siete años por su pareja, padre de su hijo, tiempo en que no solo tuvo que soportar incontables golpizas sino que era obligada a prostituirse, escapó –con mucha suerte- de las garras de este cuando intentaba matarla en la ciudad de Trujillo. Ella lo denunció ante la Policía y así finalmente fue capturado.

La agraviada de iniciales S. A. M. O. (36) acusó a su presunto agresor identificado como Pablo César Zapata Sánchez de tenerla secuestrada, de agredirla delante de su menor hijo y de prostituirla en la ciudad de Trujillo.

"Ella ha sido víctima de violencia familiar, maltrato físico y psicológico. La fiscalía no solo encontró indicios de eso, sino también indicios de proxenetismo, porque contra su voluntad ha sido inducida a ejercer la prostitución y hay indicios de tentativa de feminicidio", declaró el abogado defensor de la víctima, Alfredo Galindo.

La denunciante denunció que estos años fueron de sobrevivencia de golpe tras golpe. "Son seis años de maltrato de parte del padre de mi hijo, Pablo César Zapata Sánchez. Me pegó, me maltrató y me aisló de mi familia. Me pegaba cada vez que se antojaba. El último miércoles me iba a matar, me puso la pistola en la boca. En los últimos años me puso a trabajar en algo que no quería (prostitución", agregó.

"Una vez, no se qué le pasó. Yo estaba con mi hijo en la casa. Él sacó un estuche y nos apuntó con esa arma y nosotros le decíamos que no nos mate", recordó la mujer.

El último miércoles la agraviada de iniciales S. A. M. O. logró escaparse de su presunto agresor y fue auxiliada por un taxista. Luego pasó un patrullero y lograron intervenir al presunto agresor.

Zapata Sánchez es investigado en la comisaría de La Noria por el presunto delito de proxenetismo e intento de feminicidio. Por su parte, el denunciado sostiene que son mentiras de su pareja.