Siete integrantes de una familia perdieron este lunes 11 de abril su viaje de vacaciones a París, en Francia, debido a los problemas registrados en el sistema de Migraciones para la emisión de pasaporte electrónico en su oficina del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según contó una de sus integrantes a RPP, ellos habían solicitado sus pasaportes a Migraciones en enero de este año para poder viajar a París de vacaciones en estas fechas.

Sin embargo, en Migraciones les indicaron que no había citas hasta junio de este año, pero que tenían la opción de acercarse a sus oficinas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a fin de tramitar los pasaportes de emergencia 24 horas antes de su viaje.

Así lo hicieron, pero lamentablemente este lunes perdieron el vuelo debido a que en la sede de Migraciones del terminal aéreo no se estaban imprimiendo pasaportes de emergencia desde la noche del último domingo debido a fallas técnicas.

“No es justo”

Según contó con mucho malestar la pasajera, tuvieron que pagar 4.824 dólares para la reprogramación de los vuelos para ella y solo algunos miembros de su familia, pues ya no podrá viajar la familia completa.

“No nos dan soluciones, no hay operaciones, no hay proceso, les pido por favor, hay gente que me da muchísima pena, mayores de edad, con muletas, con silla de ruedas, niños en el piso y ni siquiera una cola de preferencial”, relató.

Durante la mañana el superintendente de Migraciones, José Armando Fernández, señaló que “ya están imprimiendo los pasaportes”. “Esto se debe estar regularizando en el transcurso de las horas y vamos a poder otorgar los pasaportes a cada uno de los usuarios que así lo pida”, aseguró. Y así ocurrió, pero muchos pasajeros ya habían perdido su vuelo.

Según informó la emisora, el ministro del Interior Alfonso Chávarry, quien llegó al lugar para supervisar los hechos, se comprometió a gestionar con las aerolíneas y las agencias de viaje la reprogramación de los vuelos.

“Nos han dicho que no nos aseguran la reprogramación y que nos nos van a pagar la penalidad, cómo vamos a hacer, no es justo. Una señora ha pagado 10 mil dólares”, dijo también la pasajera afectada.

