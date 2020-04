Paciente cero de COVID-19 en Áncash: “Mi última prueba ha salido negativo” | VIDEO

El chimbotano Oscar Caballero Villanueva fue la primera persona que se infectó de COVID-19 en la región Ancash; sin embargo, ya recuperado, dice que su última prueba arrojó negativo y cuenta cómo tuvo que convivir con su familia en plena enfermedad.

Caballero recuerda que mientras estaba aislado en su casa, sus hijos tenían que dormir dispersos en toda la casa. “Mis hijos han dormido por allá, otro por la esquina y otro por acá... El amor de la familia es lo más grandioso para afrontar esto”, cuenta.

El ‘paciente cero’ narra que cuando acudió al hospital La Caleta, no le quisieron hacer la prueba de descarte porque no tenía síntomas de la enfermedad. Asimismo, según su experiencia con el COVID-19, comprobó que el contagio es directo.

“Yo he vivido aquí en esta casa con 8 personas, tomando todas las medidas de higiene, hemos andado con mascarillas ¡Esto es primordial! Si yo no tengo contacto directo con otra persona, entonces no me contagio”, comenta Caballero.

Oscar también agradece a Dios por darle la fortaleza; sin embargo, con mucho pesar se refiere a todas las personas que toman esta pandemia como un juego. “Si nos quedamos en casa estos quince días, tal vez será el último sacrificio que hagámos", recomienda.

NEGATIVO

Según los resultados de la Dirección Regional de Salud de Ancash, Oscar Caballero, es un paciente recuperado de COVID-19 y ahora solo tiene que seguir las recomendaciones de salud preventivas.

“Soy Oscar Caballero Villanueva, he sido portador del coronavirus, pero soy una persona que ya combatió esta enfermedad y mi última prueba ha salido negativo”, finaliza.

