¡Indignante! Un nuevo caso de violencia contra la mujer tuvo lugar en Piura, luego del terrible episodio registrado hace unos días en una calle del distrito de Surco, en el que un ciudadano venezolano masacra a su pareja en plena calle.

Todo ocurrió en el Caserío de San Juan de Curumuy, hasta donde llegaron los agentes de la Divincri para rescatar a Osiel Acalle de 41 años, que hace meses permanecía secuestrada por su expareja.

Según su testimonio, el sujeto la encerraba en una especie de jaula desde muy temprano hasta las seis de la tarde. Las autoridades la encontraron maniatada y la reja del recinto donde permanecía cautiva estaba amarrada con un alambre.

El agresor, identificado como Santos R. H. de 25 años, la secuestró porque se negaba a retomar la relación. Asimismo dijo que la amenazaba de muerte constantemente. “Me decía que si me escapaba me iba matar. Que me iba derechito al cementerio o que a mis hijos les iba poner una bomba”, contó según consignó ATV Noticias.

En un descuido del sujeto, que dejó su celular con su víctima, la mujer pudo comunicarse con una amiga, que a su vez llamó a su familia y posteriormente a la Policía. Según el hermano de la agraviada, esta estaba desaparecida hace varios meses.

En el lugar pudieron encontrar varias armas blancas y una escopeta, que utilizaba el sujeto para amedrentar a su víctima.

Cabe indicar que mujer denunció a su pareja en abril de 2019 y un juzgado dispuso medidas de protección a su favor. Sin embargo, desapareció meses después, ya que el sujeto la secuestró.

Santos R. H. será investigado por el delito de violencia contra la mujer y por el delito contra la libertad, en la modalidad de secuestro.

