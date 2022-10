Tras las elecciones del último domingo, el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), contó que tiene una amistad de muchos años con la familia de George Forsyth (excandidato de Somos Perú), con quien le tocó competir en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Fue durante la visita que recibió del también exalcalde de La Victoria en su local de campaña de Jesús María, hasta donde llegó para expresarle su saludo tras los resultados de la contienda electoral.

Desde allí, López Aliaga agradeció el apoyo ofrecido por Forsyth a su gestión que iniciará en enero próximo y aseguró que trabajarán juntos en beneficio de todos los vecinos de la capital.

Incluso, bromeó frente a los periodistas haciendo alusión al atuendo del exarquero por su semejanza con un famoso detective privado de ficción.

“[...] Felizmente tengo una amistad de muchos años con su familia, y con él también, ahora miren, ha venido como Sherlock Holmes [...]”, se escucha decir a López Aliaga frente a los periodistas en un video difundido en redes sociales.

“Le agradezco a George Forsyth que ha venido porque vamos a unir esfuerzos con los distritos en los cuales él ha ganado. Coincidimos en todo: delincuencia cero, trabajamos con las motos que la municipalidad alquila y las da en cesión en uso a los distritos. Los distritos donde él ha ganado válidamente él pone los serenos, es un trabajo mancomunado”, declaró el virtual alcalde de Lima.

López Aliaga también agradeció el saludo de Omar Chehade de APP y reveló que le ha escrito vía WhatsApp a Daniel Urresti para invitarlo a trabajar juntos.

“Le he escrito por WhatsApp (a Daniel Urresti), no tengo respuesta todavía. Estoy dispuesto a ir a verlo a su casa si es necesario porque creo que es momento de trabajar todos juntos por Lima. Le he enviado mis respetos y que trabajemos por Lima porque es momento de pasar la página”, sostuvo.

Resultados oficiales

Hasta el momento la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha procesado el 100% de actas y ha contabilizado el 97.46% de ellas. En base a ello, López Aliaga ocupa el primer puesto con el 26.29% de votos válidos y lo sigue Urresti Elera con el 25.37%.

George Forsyth alcanzó 18.93% de votos válidos y quedó en tercer lugar.

Tras el flash electoral, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga quedaron en un empate técnico, mientras que George Forsyth prácticamente quedó fuera de carrera. Estás fueron sus reacciones.