San Martín: Niño héroe salva a sus hermanitos de morir quemados en incendio | FOTOS

Se convirtió en un héroe. Un niño de once años salvó a sus dos hermanitos de morir calcinados en un incendio que destruyó su vivienda, en el distrito de Morales de la provincia de San Martín.



Una vela encendida que cayó en una cama provocó el fuego, en horas de la madrugada.



ACTO HEROICO



El menor no dudó en arriesgar su vida e ingresó al inmueble que estaba cubierto en llamas, cargó a sus dos hermanos (de once meses y dos años), uno en cada brazo, y salió rápidamente del dantesco siniestro. Sin embargo, terminó con sus dedos de la mano derecha quemados.



La bebé rescatada sufrió quemaduras de tercer grado en sus piernas y fue trasladada de emergencia a Lima para ser tratada.

Minutos después los vecinos y bomberos sofocaron el incendio, pero no pudieron evitar que las lenguas de fuego consumieran todas las pertenencias.

AYUDA PARA EL HÉROE



Al lugar llegó el alcalde Hugo Meléndez, quien prometió la recaudación de dinero entre los trabajadores de la comuna, de manera voluntaria, para ayudar a la familia. Además los apoyará con una casa prefabricada y víveres a fin de que puedan salir adelante.



Los vecinos resaltaron el acto de heroicidad del pequeño a través de un emotivo aplauso que hizo llorar a más de uno. También prometieron ayudarlo con víveres y ropa, pues perdieron todas sus cosas.