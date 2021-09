Transformers: “A Machu Picchu no ingresará ninguno de los robots”, asegura jefe de la ciudadela inca

PARA NO CREERLO. El equipo de dirección, producción, staff y actores de Transformers: ‘The Rise of The Beasts’ ya está en Cusco para iniciar el rodaje de las escenas en la ciudadela de Machu Picchu, donde grabarán por cuatro días extremando todos los cuidados para evitar daños a la mítica ciudad inca.

Si bien la Dirección de Cultura Cusco, las autoridades de Cusco y de Machu Picchu dieron los permisos correspondientes para la filmación de la película, el jefe del parque arqueológico nacional de Machu Picchu, José Bastante Abuhadba, señaló que serán estrictos con los equipos de grabación que pueden y no pueden ingresar a la ciudadela.

“Que quede claro que a Machu Picchu no va a ingresar ninguno de los robots, ni siquiera una mano del robot”, aseguró a Andina, tras detallar que en “Machu Picchu solo se filmará con los dos actores principales y el resto será una recreación virtual de los robots”.

El protagonista Anthony Ramos, actor que participó junto a Liam Neeson en Venganza Implacable (2020). Además, estuvo en la comedia musical In the Heights.

Además, indicó al Diario Correo que los tres únicos sitios donde se rodará parte de la película en Machu Picchu serán: la Plaza Principal, Tres Portadas y Entrada a Puente Inca, lugares que de momento no están abiertos a los turistas.

“Ellos pidieron permiso hasta por cuatro días, sin embargo, este número se puede manejar, se les está dando las facilidades con tal de que respeten todas las normas que estamos poniendo”, acotó Bastante.

Por su parte, el gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Juan Carlos Galdós, precisó que la productora firmó compromisos para evitar el daño del patrimonio.

En tanto, el alcalde de Cusco, Víctor Boluarte, dijo esperar que se cumplan los compromisos, se respete la normatividad y que hay la predisposición de “apoyar y alentar esta clase de proyectos”.