TERRIBLE. La sociedad peruana y venezolana se ha visto conmocionada en las últimas horas tras viralizarse en redes sociales el cruel asesinato de Orlando Abreu, un joven venezolano que trabajaba en Trujillo como comerciante informal.

En las fuertes imágenes se ve que un hombre de buzo y gorra azul llega al negocio del joven de 26 años, de profesión abogado, y lo amenaza. “¡Conmigo no te metas! ¡respeta a la gente que te está hablando!”, gritó irancundo el atacante antes de bajarse la mascarilla, mientras el apuntaba con un arma.

“¿Qué pasó viejo? ¿qué paso? Yo no me he metido con nadie, yo no me he metido con ustedes”, dijo implorante Orlando Abreu, que al parecer fue ultimado por una banda de extorsionadores que se dedican a cobrar cupos en el mercado zonal Parlermo, cerca del centro histórico de Trujillo.

En un momento el asesino, que en redes fue identificado bajo el alias ‘caracortada’, intenta dispararle pero el arma se le traba. En ese momento, el joven venezolano se agacha para protegerse detrás del mostrador, pero el hombre se le acerca impaciente, intenta golpearlo y se aleja nuevamente.

“Viejo tú me conoces a mí. Yo soy tranquilo viejo. Yo no me he metido con nadie hermano, yo no me he metido con nadie, no le he hecho daño a nadie”, se le escucha decir a la víctima.

“No te metas con la gente que no debes ¡No te metas con la gente! ¡Yo te quiero matar!”, grita el asesino descontrolado. “Pero escúchame...”, contestó Orlando Abreu antes de recibir cuatro disparos.

El joven venezolano cayó al suelo dejando un rastro de sangre en el piso. Finalmente se desploma sobre su propio mostrador ante la mirada desesperada de su amigo, que gritó por ayuda. “No te me vas a morir hermano”, dice entre lágrimas frente al cuerpo.

Asesinato a venezolano en ex mercado mayorista de Trujillo causa conmoción en Perú y Venezuela