La muerte de la turista española, Nathaly Salazar , ha impactado tanto a los peruanos como a los turistas amantes de los deportes extremos. La joven murió luego de practicar Canopy en Cusco y los guías que la acompañaron ocultaron su cuerpo.

La muerte de Nathaly Salazar ha generado que muchos se interesen en lo que es el turismo extremo y cuáles son los riesgos de practicarlos. En esta nota, te enseñamos las atracciones extremas más populares entre los turistas de Cusco y los riesgos de practicarlas.

1. Canotaje.

​Aunque con las medidas de seguridad adecuadas y guías especializados, este actividad no debería significar ningún riesgo, este deporte puede llegar a ser peligroso si no se toman las precauciones necesarias. Los ríos de Cusco pueden llegar a crecer bastante en las épocas de lluvia, lo que hace peligroso practicar ese deporte en esas fechas. Además, la rapidez de la corriente hace que sea más recomendable practicar este deporte cuando ya se tiene experiencia.

2. Salto Bungee.

Este deporte extremo se ha popularizado bastante entre los turistas de Cusco. Las altas montañas de la zona y los puentes que las unen hacen de la ciudad una buena ubicación para practicar este deporte. Sin embargo, sin las medidas de seguridad necesarias, realizar salto Bungee puede provocar la muerte. También hay que considerar las afecciones cardiacas o problemas de salud que puedas sufrir, antes de realizar este deporte.

3. Andinismo.

Este es un deporte extremo practicado por los más audaces. Debido a las difíciles rutas cusqueñas, es recomendable realizar esta actividad acompañado de un guía, pues muchos podrían perderse y no encontrar su camino de regreso. Además, es necesario contar con todos los implementos de seguridad antes de comenzar el recorrido, para no padecer o tener ningún inconveniente en el camino.

3. Parapente.

Los altos montes y amplios espacios entre la cordillera, hace que los cielos de Cusco sean los preferidos para practicar este deporte extremo. Sin embargo, puede ser muy peligroso realizarlo si es que no se tiene la experiencia necesaria para hacerlo. Es recomendable ir acompañado de un experto y haber practica el deporte en lugares menos complejos para no tener problemas en Cusco.

4. Trekking.

Aunque este no es un deporte tan extremo, los caminos de Cusco hacen que el trekking por sus montañas sea algo peligroso. Es recomendable salir en grupo y ser guiados por un experto de la zona, para no perderse y recibir ayuda, en caso se de algún accidente. Nuevamente, contar con todos los utensilios de seguridad es lo principal para no tener problemas en el recorrido.

5. Ciclismo de Montaña.

Los grandes acantilados y rocosos caminos hacen que el ciclismo de montaña en Cusco sea un deporte extremo. Por esa razón, es recomendable tomar sus precauciones. Un movimiento en falso o una maniobra temeraria puede costar muy caro a los participantes del deporte. Por esa razón, es recomendable ir con un experto y tener experiencia previa practicando el deporte.

6. Canopy.

Por último, el canopy ha sido considerado como un deporte de aventura seguro y para el que no se necesita experiencia. Sin embargo, la muerte de Nathaly Salazar practicando este deporte demuestra que no es tan sencillo llegar hasta el otro lado de la cuerda. Lo mejor es contratar un servicio turístico que ofrezca las medidas de seguridad necesarias para practicar este deporte y, si el tramo requiere freno manuel, lo recomendable es haber practicado el deporte en otros tramos menos peligrosos.

