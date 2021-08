Con un teléfono celular o una cámara fotográfica puedes registrar en imagen un momento especial de esta nueva normalidad de los estudios a distancia o clases online o sino del teletrabajo, trabajo remoto o home office, y convertirte en el ganador del concurso que están realizando National Geographic Learning y el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA).

Se trata del concurso de fotografía ‘Tu lugar en el mundo’ (Your Place in the World), que está dirigido a la participación de público (niños, jóvenes y adultos) y busca documentar instancias de la vida cotidiana en los estudios o el trabajo en esta nueva normalidad.

TEMÁTICA

El tema principal de la fotografía es ¿Qué significa estudiar / trabajar en casa? Los participantes podrán plasmar, de manera creativa, una fotografía sobre cómo han cambiado sus estudios o trabajo ahora que lo realizan desde casa.

CÓMO PARTICIPAR

La persona que desee participar de este concurso de fotografía tiene que llenar el formulario https://bit.ly/ConcursoNATGEO y cargar allí su fotografía. La fecha límite es el martes 31 de agosto 2021.

En caso sea un menor de 18 años de edad, el padre, madre o apoderado deberá registrar también sus datos.

UNA SOLA FOTO Y DE SU AUTORÍA

Cada participante podrá presentar máximo una fotografía. Los que formen parte del concurso se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así como de todo reclamo por derechos de imagen sobre las obras presentadas en el concurso.

EL JURADO

El concurso ‘Photography Contest: Your Place in the World’ tendrá como jurado al equipo de National Geographic Learning, equipo ICPNA, un artista fotográfico local invitado y la participación especial de Ricardo ‘Rikky’ Azarcoya, explorador y fotógrafo de National Geographic.

SEPA QUE:

*La foto debe ser en formato: JPG, JPEG, PNG o TIFF y con peso máximo de 20 MB.

*La fotografía puede ser tomada con un teléfono celular o con una cámara fotográfica.

*Ricardo ‘Rikky’ Azarcoya seleccionará a los 40 finalistas.

*El 1ro de octubre 2021 se publicarán los nombres de los 40 finalistas en las redes sociales oficiales del ICPNA.

*De ese grupo, el jurado evaluador se encargará de seleccionar a los 20 primeros lugares y al ganador del concurso.

*Para mayor información sobre las condiciones y reglamentos del concurso, ingrese al siguiente link: https://www.icpna.edu.pe/uploads/shares/ConcursoFotografia_TyC.pdf

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Entre los principales:

*Los 40 primeros seleccionados tendrán acceso a una master class con ‘Rikky’ Azarcoya sobre técnicas de fotográfica.

*Los 20 primeros, posterior al master class, podrán tener un Meet & Greet con ‘Rikky’ Azarcoya quien responderá las consultas de los seleccionados.

*El primer lugar: Tendrá una beca al 100% por 6 meses para el Programa de inglés para Jóvenes y Adultos. La foto ganadora será imagen de campaña ICPNA diciembre 2021 y se imprimirá con un packaging especial del Concurso ICPNA y NGL.

