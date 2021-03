FUERA DE SÍ. Neldy Mendoza es la candidata a la primera vicepresidencia del partido Renovación Popular, que postula a la presidencia del Perú a Rafael López Aliaga. La enfermera de profesión se volvió tendencia en redes sociales tras una charla que dio en el colegio De La Salle, en Arequipa, donde se refiere a las mujeres que les enseñan a ser profesionales a sus hijas como “abuelas terroristas”.

La charla es de octubre de 2020, pero se viralizó este mes debido a las intenciones políticas de Neldy Mendoza. La también candidata al Congreso por la región Arequipa fue invitada por el mencionado colegio para el evento Parmenia 2020 que consta de varias conferencias sobre temas religiosos.

La conferencia de Neldy Mendoza fue sólo para mujeres y llevó el título de “Valorando la identidad de la mujer”. En la charla, la enfermera menciona que la violencia contra la mujer se debe a que “no saben como relacionarse con los hombres y que esta incapacidad favorece “a que salga lo peor de la persona”. Este discurso permite conocer cómo piensa la aspirante a la vicepresidencia del país.

POR TU GRAN CULPA

Neldy Mendoza le echa la culpa a las mujeres por los casos de feminicidio. “La violencia contra nosotras cada día se va comprendiendo, pero únicamente desde el punto de vista restrictivo y reactivo, pero no desde el punto de vista preventivo. Muchos indicadores sociales que nos hablan de una violencia, hasta de la muerte de la mujer, tienen una historia detrás donde probablemente nosotras no hemos aprendido a relacionarnos con las demás personas, y quizás, hemos favorecido a que salga lo peor de esa persona y no lo mejor”.





NECESITAMOS MÁS MADRES

La candidata a la vicepresidencia de Renovación popular considera que la causa de todos los males del mundo es que las mujeres no desean ser mamás. “Primero nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros esposos, nuestros colegas, el mundo esta sintiendo que hay un aroma de mujer distinto. El mundo necesita madre más que mujer, por eso anda como huérfano, por eso hay tanta delincuencia, por eso hay tanto rendimiento escolar disminuido, por eso hay tanta anorexia, embarazo adolescente, bulimia, suicidios, alcoholismo, adicciones, porque en el mundo los seres humanos van huérfanos de madre. Nos interesa más tener un papel protagónico “.

¿Los anticonceptivos son culpable de la violencia familiar?, enserio la señora Neldy Mendoza no cree en la educación sexual.

ABUELAS TERRORISTAS

De toda la charla, lo que más llama la atención es el calificativo con el que describe a las mujeres que les enseñan a sus hijas a ser profesionales: “Abuelas terroristas”. “Si usted enseña que lo que menos importa es ser ser madre sino mas bien ser profesional , ganar plata y nunca lavar los platos, usted se estará convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos porque crecerán a manos de una madre con una mentalidad anti maternidad”.

Neldy Mendoza habla sobre abuelas terroristas-TROME

CONTRA EL USO DEL ANTICONCEPTIVO

Por supuesto, la enfermera también es una promotora de la virginidad. En otra conferencia que brinda en la Universidad de San Agustín de Arequipa menciona que las mujeres que toman anticonceptivos son violadas por los esposos. “El varón no se preocupa por la llegada de un hijo, sólo tiene un objeto en su casa para satisfacerse. Más del 90% de enamoradas que toman anticonceptivos no se casan”.

Esa misma idea es reforzada en la charla que brinda en el colegio De La Salle. “La pureza y la virginidad, es lo mas antiguo de las abuelitas , lo mas vigente, es el estilo de vida sanitario mas efectivo para prevenir embarazos no deseados (...) solo la abstinencia, la castidad y la lealtad, la fidelidad, son los estilos de vida que nos protegen de estas enfermedades de transmisión sexual”.

