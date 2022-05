Padres de familia denunciaron que su hija de 11 de años desapareció en Ica desde la mañana del pasado 2 de mayo, tras salir a comprar. Ellos, procedentes del distrito de La Tinguiña, llegaron a Lima debido a que la geolocalización del celular de la menor de edad señala su ubicación en el distrito de Santa Anita.

Maricielo Kaori Arpi Contreras salió de su vivienda sin llevarse ninguna prenda de vestir tampoco dejó una nota de despedida. Ella mide 1.65 metros, tiene ojos negros, cabello negro y la última vez que fue vista portaba un polo azul marino oscuro y zapatillas blancas.

“No estaba. Me puse a buscar. Al mediodía voy a la comisaría de La Tinguiña y nos dieron un patrullero dando vueltas y a las seis o siete de la noche recién procedió la denuncia. Cuánto tiempo pasó”, reclamó Miriam Contreras, madre de la adolescente desaparecida.

Horas después, la Policía logró ubicar, mediante la geolocalización del teléfono celular de la menor, su probable ubicación en la capital. Por ello, la Dirincri de Ate-Santa Anita desplegó varios vehículos para que junto con los padres de Maricielo recorrieran el área donde supuestamente estaría la menor de edad.

“Hemos venido ayer con el patrullaje, pero lamentablemente hay muchos hoteles y casas que se alquilan. En todo este radio de tres o cuatro cuadras debe estar mi hijita”, dijo Paul Arpi, padre de la desaparecida.

Los progenitores de la menor sospechan que su hija podría haber sido captada a través de las redes sociales. En tanto, personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ya contactó con los padres de familia.

Menor habría estado en hostal de Santa Anita

Esta mañana, desde los exteriores del hostal El Encanto, situado en la avenida Metropolitano, los padres de familia indicaron que agentes policiales llegaron al citado lugar para buscar a la menor, pero no la encontraron ya que el cuartelero negó que la haya visto.

Sin embargo, los padres de Maricielo indicaron que el cuartelero del hostal les confirmó ayer, miércoles 4 de mayo, que sí habían visto a la menor de edad acompañada de un sujeto que suele venir a ese hospedaje, pero luego ambos retiraron del lugar.

“Ayer mi hija estuvo acá y ya la tuviera acá conmigo si no fuera por este desgraciado [cuartelero] que ha negado que mi niña ha estado acá. El señor dijo que no se encontraba acá, que no la conocía. ¿Por qué lo tapó, por qué?”, dijo entre lágrimas la madre de la desaparecida.

Por su parte el padre de la menor también confirmó que el cuartelero del hostal le aseguró que su hija estaba en ese hostal. “Llegamos plan de nueve de la mañana [ayer miércoles 4 de mayo], y les enseñé la foto de mi hija y del sujeto y ahí el señor manifiesta que sí los habían visto. Dijo que dejaron una bolsita y se habían ido. Nosotros pedimos el video de las cámaras y nos enseñó otro porque no aparecía mi hija”, refirió.

“Luego nos fuimos a seguir el patrullaje por la zona, de ahí nos dicen que el señor llamó al policía y le informó que hace cinco minutos la niña se ha retirado del hotel. Eso significa que el señor sabía que mi hija estaba acá. Ha esperado que los policías se vayan. No revisaron las habitaciones porque el señor dijo: ‘no están, no hay’”, agregó.

A esta hora, los agentes de la Policía Nacional ya dieron con el sujeto que captó a la niña de 11 años a través de las redes sociales. Sería un sujeto que involucrado en una red de la trata de personas.

Si tienes información que pueda ayudar a encontrarla, puedes llamar de manera gratuita a la línea 114.

