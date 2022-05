Con la finalidad de promover la cultura y el respeto a nuevos límites de velocidad, La Municipalidad de Lima (MML) y el Touring y Automóvil Club del Perú vienen realizando la campaña ¡No te aceleres!.

Con ese propósito, los Fantásticos Viales de Lima realizarán divertidas activaciones en la vía pública, en distintos distritos de la ciudad, con el objetivo de sensibilizar a los conductores y prevenir siniestros viales en las calles.

Además, se llevarán a cabo activaciones y talleres viales en colegios del Cercado, donde los escolares aprenderán, a través de juegos y canciones, la importancia de respetar los límites máximos de velocidad, el semáforo y las normas de tránsito en general.

Los Fantásticos Viales de Lima realizarán divertidas activaciones en la vía pública.

De acuerdo con la norma establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en calles y jirones los conductores no deben exceder los 30 km/h (antes 40 km/h), y en avenidas, los 50 km/h (antes 60 km/h).

MÁS ACTIVIDADES

Se realizarán el jueves 26 (de 2 a 4 p.m.) en la plaza Zara del centro comercial Megaplaza, en Independencia; el sábado 28 (de 9 a.m. a 12 a.m.) en el patio principal del Parque de las Leyendas, y el domingo 29 (de 8 a.m. a 12 m.) en la ciclovía recreativa de la Av. Arequipa, donde se presentará el rap de la seguridad vial.

La comuna de Lima recuerda a los ciudadanos que la multa por exceder los límites de velocidad asciende al 50% de 1 UIT (unidad impositiva tributaria), es decir, S/2,300.

La velocidad es uno de los principales factores de riesgo en los siniestros viales.