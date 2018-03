Odebrecht: Llaman ‘mentirosa’ a Keiko Fujimori por decir que no conocía a Jorge Barata [VIDEO]

En sus declaraciones a fiscales peruanos en Brasil, Jorge Barata (exrepresentante de Odebrecht) afirmó que conoce a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, desde los años 1998 o 1999, cuando ella se desempeñaba en el cargo de primera dama.



Además, precisó que entregó un millón de dólares para la campaña electoral del fujimorismo en el año 2011. Frente a estas imputaciones, la congresista Gloria Montenegro (Alianza Para el Progreso) calificó de ‘mentirosa’ a la hija de Alberto Fujimori.



“Cuántas mentiras. Keiko conocía a Barata hace 20 años. Además, recibió fondos que nadie controló. Acá sí hay incapacidad moral permanente”, escribió en su Twitter.



Jorge Barata afirma que conoce a Keiko Fujimori desde que fue primera dama

PRISIÓN PREVENTIVA

Para el exparlamentario Daniel Abugattás, si se aplica la prisión preventiva en base a dichos, entonces todos los mencionados por Barata y su jefe Marcelo Odebrecht, deberían afrontar la misma pena que se dio a Ollanta Humala y Nadine Heredia.



“Estamos hablando no solo de Keiko Fujimori, también de Alan García, Susana Villarán y otros. No debe haber vara para nadie. Sin embargo, no creo en la prisión preventiva”, manifestó Abugattás, al precisar que la credibilidad de la lideresa del fujimorismo está cuestionada desde sus estudios.



HABLA CHACÓN

En tanto, Cecilia Chacón (Fuerza Popular) negó lo expresado por Barata. “Ha dicho que le ha dado plata al partido y que el partido a su vez veía las campañas. Eso es totalmente falso. La agrupación jamás ha aportado absolutamente a ninguna campaña de ningún congresista”, remarcó.



También consideró ‘irresponsable y absurdo’ lo señalado por el ejecutivo brasileño y cuestionó su intención para haber declarado ello.

PARTE DEL TESTIMONIO DE BARATA

* ¿Diga las circunstancias en las que conoció a la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Higuchi?

A la señora Keiko Fujimori probablemente la conocí en el 98 o 99. Ella era primera dama y lideraba una fundación… La empresa (Odebrecht) le da una donación, un cheque de 10 mil dólares…



* ¿Haga una exposición en las cuales Odebrecht o empresas relacionadas participaron en la campaña fujimorista del 2011?

Odebrecht participó de la campaña de la señora Keiko Fujimori haciendo un aporte en la campaña de 2011. Nosotros fuimos aportantes en la campaña de 2011. Esa fue nuestra participación.

