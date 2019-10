Acuchilló a su amigo por deuda de 10 soles en Los Olivos | VIDEO | FOTOS

Un confuso incidente ocurrió en un cuarto ubicado en el asentamiento humano Armando Villanueva, en el distrito de Los Olivos. Dos amigos se enfrentaron y uno de ellos terminó con un corte en el brazo por una supuesta deuda de 10 soles.

El hecho se registró el último domingo por la tarde. En las imágenes se ve cuando Percy F.R. ingresa a la vivienda que alquila cuartos. Al subir las escaleras hasta el tercer piso ingresa a la habitación de Jaime P. R.

Ambos ingresan al cuarto y a los pocos segundos, el primer sujeto sale corriendo. Detrás de él, aparece su amigo, sangrando y persiguiéndolo con dificultad. El joven se coge su brazo, donde fue acuchillado.

Según informó América Noticias, ambos eran amigos y todo habría iniciado porque el segundo le exigió pagarle un monto de 10 soles que el primero le debía. En unas extrañas declaraciones a la prensa, Percy F. R. manifestó que él su amigo lo golpeó primero.

"Él se había peleado conmigo (en la calle) Y me había dejado por allá con sangre. Yo vengo y le digo: 'llévame a curar, llévame a que me cosan' y él me respondió: 'qué te voy a curar'. Él deja el celular y se me viene", explicó.

El coronel Juan Berteti, subgerente de serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos, precisó que ambos sujetos fueron trasladados a la Depincri de Los Olivos, donde la Policía Nacional investiga cómo sucedieron los hechos.