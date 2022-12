EL COLMO. Pamela Cabanillas, considerada como líder de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’ por haber estafado a cientos de peruanos con entradas falsas en los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny, fue detenida en España, pero por otro delito. La mujer fue encontrada intentando robar en una tienda de ropa.

Según informó el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, la joven fue intervenida el pasado 17 de noviembre en España bajo la modalidad de ‘tendera’. Sin embargo, el efectivo aseguró que la ciudadana fue liberada el 3 de diciembre al ser un delito de grado menor .

Pese a que Pamela Cabanillas aún no es detenida por estafa, los ciudadanos Franco Patiño y Adriana Urresti, considerados por la PNP también parte de la banda criminal ‘Los QR de la Estafa’, sí fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el último miércoles 14 de diciembre. Ambos intentaban ingresar al Perú tras unas vacaciones.

“ Entendemos que por una cuestión que es ajena a nosotros no se ha podido activar la alerta roja (Para Pamela Cabanillas) (...) Ya están capturados Patiño y Urresti y nos faltaría en este caso Cabanillas, que es cuestión de días”, dijo el coronel.

CABANILLAS ADMITE QUE NO TIENE EL DINERO DE LAS ESTAFAS

Meses atrás, Pamela Cabanillas rompió su silencio en Panorama donde afirmó no tener el dinero que recaudó de las estafas, puesto que se lo había gastado todo en lujos.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero (...) Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos , soy de esas personas. (Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos”, remarcó.