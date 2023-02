Semanas previas al inicio de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el Gobierno anunció con bombos y platillos que cada medallista peruano obtendría uno de los departamentos de la flamantemente construida Villa Panamericana, ubicada en Villa El Salvador y que serviría para albergar a los deportistas de todos los países visitantes. Han pasado más de tres años desde entonces, y los galardonados atletas nacionales siguen sin recibir lo prometido.

La disposición precisaba que los atletas que obtengan una presea de oro recibirían un departamento de 75.83 metros cuadrados. Asimismo, los deportistas que obtuvieran medallas de plata accederían a una propiedad de 73.83 m2, mientras que los competidores que consiguieran medallas de bronce obtendrían un apartamento de 70.87 m2.

En tanto, todos los deportistas parapanamericanos que ganaran preseas serían premiados con una propiedad de 75.83 m2.

La participación del Perú en esos torneos se saldó con 11 medallas de oro, 7 de plata y 22 de bronce, mientras que en los Parapanamericanos obtuvimos 15 preseas. Los ganadores fueron incluso recibidos en Palacio por el entonces presidente Martín Vizcarra y temabién fueron condecorados en el Congreso, pero las promesas cayeron en saco roto.

EXIGEN UNA REUNIÓN CON AUTORIDADES

Por esta razón, un grupo de 35 medallistas panamericanos y parapanamericanos firmaron un documento dirigido al director ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Álvaro Castro Guzmán, exigiendo el cumplimiento de aquella promesa.

“Como es de su conocimiento, han trascurrido más de tres años desde la promulgación de la Ley N° 30949 y hasta la fecha no se ha materializado la entrega de los departamentos a favor de los medalleros de Juegos Lima 2019 conforme señala la Ley y su Reglamento; sobre el particular, en la última reunión sostenida, los funcionarios del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos asumieron el compromiso de entregar el título de propiedad en el mes de diciembre 2022, el cual no se ha cumplido”, dice la carta.

“Por las consideraciones expuestas, solicitamos a usted señor Director Ejecutivo, se sirva convocar una reunión informativa a fin de conocer el avance de los trabajos de adecuación y, establecer la fecha de entrega de los departamentos de la Villa Panamericana a favor de los atletas y Para atletas de los Juegos Lima 2019″, agrega la misiva, que lleva la firma de deportistas reconocidos como Alexandra Grande, Lucca Messina, María Fernanda Reyes, Thalía Mallqui, Yuliana Bolívar, además de para atletas como Carlos Felipa y Efraín Sotocuro, entre otros.

Algunos de los firmantes que aparecen en la misiva.

PIDE DEPA PARA SU MADRE

“Ya son casi cuatro años y nada. Ya se vienen otros Juegos Panamericanos”, sostuvo María Fernanda Reyes, medallista de plata en longboard en Lima 2019. Su madre, que vende raspadillas en Miraflores perdió su casa de Villa María del Triunfo y hoy alquila un espacio en Surquillo y no puede comprar casa a crédito. Por lo que su hija Mafer exige que le entreguen el departamento ofrecido a los medallistas en la Villa Panamericana.

Mafer pide departamento para su madre.

VIDEO RECOMENDADO

Milena Warthon en entrevista con Trome (Video: Milagros Casas)

TE PUEDE INTERESAR