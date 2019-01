Paolo Guerrero: Tía del futbolista denuncia que su expareja a golpes la masacró en plena calle

La tía de Paolo Guerrero se encuentra indignada y pide ayuda a las autoridades para encontrar justicia. Y es que Pamela, la prima hermana de Doña Peta, denunció a su expareja por propinarle una brutal golpiza que la dejó con el rostro reventado.



Según contó la tía de Paolo Guerrero en en el programa de Lady Guillén, se separó de su expareja, identificado como Carlos H. B. quien trabaja como árbitro en Chorrillos, hace 4 años después de pasar dos décadas de brutales episodios de violencia.

Sin embargo, la separación no le devolvió la tranquilidad. Y es que según denuncia, el sujeto la agrede frecuentemente. El último episodio de violencia del que fue víctima ocurrió al interior de una panadería.

Según contó, entró al establecimiento y el sujeto la empezó a insultar sin motivo alguno. "Me paso para el otro costado, en el video se ve clarito, y la mujer (nueva pareja de Carlos H. B.) me agrede verbalmente y yo le meto un manazo en la cara", narró la tía de Paolo Guerrero.

Tía del Paolo Guerrero denuncia que su expareja la masacró en plena calle. Foto: Captura de pantalla de Tengo Algo qué Decirte Tía del Paolo Guerrero denuncia que su expareja la masacró en plena calle. Foto: Captura de pantalla de Tengo Algo qué Decirte

"Cuando volteo, el hombre me agarró como pelota de boxeo", contó entre lágrimas. "Caigo al piso, había vidrios, me corté, él me patea en el piso, me pisa en el piso y yo le dije 'esta es la gota que derramó el vaso porque preso te voy a meter", dijo la tía de Paolo Guerrero.

La gente que estaba fuera de la panadería se percató del ataque pero el sujeto no se dio por aludido. "Yo empiezo a gritar el nombre de mi hijo y le digo 'mira lo que me ha hecho tu papá'. Ha corrido conmigo, hemos tomado un carro y hemos ido a la comisaría", contó.

La prima hermana de Doña Peta asegura que esta no es la primera vez que es víctima de violencia a manos de su expareja y padre de sus tres hijos. En innumerables oportunidades ha sufrido la brutalidad de sus golpes, aunque aseguró que no descansará hasta que se haga justicia.

Asimismo, en entrevista con Milagros Leiva, aseguró que el Ministerio de la Mujer le está brindado todo el apoyo necesario, pero que el Hospital María Auxiliadora no le dará los resultados de sus lesiones hasta dentro de 20 días, por lo que su proceso se ha visto retrasado. Al momento, el sujeto está con paradero desconocido.