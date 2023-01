LLAMA A LA PAZ. Ante el reciente ingreso de la Policía a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y las fuertes manifestaciones que reclaman la renuncia de Dina Boluarte, el Papa Francisco no fue indiferente con nuestra situación y pidió públicamente que prime el diálogo y cese la violencia.

“ Me uno a los obispos peruanos al decir No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes ”, fueron las palabras del Papa Francisco en español durante sus comentarios del Angelus en pleno Vaticano.

TROME | Papa Francisco pide paz por el Perú

Como se recuerda, la población en el Perú se han levantado aún más por las más de 50 muertes existentes desde el inicio de la gestión de Dina Boluarte. Algunos ciudadanos exigen la renuncia inmediata de la presidenta, así como una nueva Constitución.

“ La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas ... Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el pleno respeto de derechos humanos y del Estado de Derecho”, dijo el pontífice argentino.

MANIFESTANTES SIGUEN EN PROTESTAS POR SAN MARCOS

Un grupo de manifestantes llegó hasta la sede policial de la Dirincri y la Prefectura, en el Cercado de Lima para exigir la libertad de las personas intervenidas horas antes durante la intervención en la Universidad Mayor de San Marcos.

En medio de las protestas contra el gobierno central, este numeroso grupo de personas llegó hasta la avenida España, donde se encuentran ambas sedes de las autoridades.