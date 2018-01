Papa Francisco en Puerto Maldonado: Niñas de albergue le dieron la bienvenida con este emotivo tema [VIDEO]

Un grupo de niñas del Hogar 'El Principito', en Puerto Maldonado, recibió al papa Francisco con el emotivo tema "Que canten los niños", de José Luis Perales.



Luego de reunirse con los pueblos de la Amazonía en el Coliseo Regional Madre de Dios y encontrarse con los fieles en el Instituto Jorge Basadre, el sumo pontífice se dirigió al Hogar "El Principito".



Una vez en el albergue, el padre Xavier Arbex, fundador del Hogar "El Principito" brindó unas palabras a Francisco. “Su palabra nos da esperanza. Se le quiere papa Francisco. Y unos a otros también. Todos queremos un futuro digno para nuestros adolescentes y niños”, manifestó.



Posteriormente, un grupo de niñas le dio la bienvenida con la popular canción " Que canten los niños". La parte más emocionante ocurrió cuando las menores recitaron el coro:



"Yo canto para que me dejen vivir" / "Yo canto para que sonría mamá" / "Yo canto por que sea el cielo azul" / "Y yo para que no me ensucien el mar" / "Yo canto para los que no tienen pan" / "Yo canto para que respeten la flor" / "Yo canto por que el mundo sea feliz" / "Yo canto para no escuchar el cañón".